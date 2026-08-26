נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית טען במהלך דיון בבג"ץ כי מי שיש לו טלפון כשר בכיס אחד - יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני | לדבריו, "אומרים שזה אחוז מאוד נכבד של האוכלוסייה החרדית, שמחזיקה בשני טלפונים" | צפו (חדשות)

חזקי שטרן