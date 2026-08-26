ילד עם מכשיר סלולרי ( צילום: shuterstock )

"אנחנו נמצאים בהתחלה של מהפכה שאחריתה מי ישורנה", כך פותח פרופ' יורם יובל, חוקר המוח והפסיכיאטר, את דבריו בריאיון מיוחד על הבינה המלאכותית והשפעתה על חיינו. בשיחה מרתקת עם 'כיכר השבת', הוא משווה את המהפכה הטכנולוגית הנוכחית להמצאת הדפוס, מזהיר מנזקי הרשתות החברתיות על בני הנוער, מסביר מדוע אסור לנו לנסות לעצור את הגלגל, ומדוע אסור לסמוך על הפוליטיקאים שלנו שיעשו את העבודה

הריאיון עם פרופ' יורם יובל, חוקר המוח ופסיכיאטר אולפן כיכר 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

מהמצאת הדפוס ועד AI: השוואה היסטורית מה החביאו איזנקוט וליברמן בתוך הסוס? נתניהו בסרטון חדש דני שפיץ | 14:38 כששאלנו את פרופ' יובל האם מדובר בהמשך ישיר של מהפכת האינטרנט, הוא אומר; "זה גדול, הרבה יותר גדול" והשווה את המהפכה הטכנולוגית החדשה לאתגרים כמו אנרגיה אטומית והנדסה גנטית; "המטרה שלנו זה להפיק מהם את התועלת האדירה שהם עשויים להביא ולהיזהר מההשלכות השליליות" פרופ' יובל הציג השוואה מרתקת להמצאת סדר הדפוס על ידי גוטנברג ב-1492. "הבינה המלאכותית, זאת אומרת היכולת של אלגוריתמים ממוחשבים לעשות את רוב מה שבני אדם יודעים... לעשות את זה יותר טוב מאיתנו זו מהפכה מטורפת", הוא הדגיש. כדוגמה לשינוי הדרמטי, הוא הצביע על עולם לימוד המקורות והחיפוש התורני: "אתה שומע אנשים אומרים: אני גדול בתורה כמו הרב עובדיה שישה ימים בשבוע... ברגע שאתה מתעסק עם טקסטים ואתה רוצה ציטוטים, מובאות... העובדה שאתה יכול להקליד כמה מילות חיפוש ואתה מקבל בבת אחת את כל הברייתות, ואת הרמב"ם, ואת השולחן ערוך... זה דברים שבעבר רק גדולי חכמי ישראל והגאונים היו מסוגלים להחזיק בראש שלהם". הנאשמת המרכזית: הרשתות החברתיות עוד לפני הדיון בבינה המלאכותית, הצביע חוקר המוח על גורם מרכזי לדיכאון ופגיעות נפשיות בקרב צעירים: הרשתות החברתיות והחשיפה המוקדמת למסכים. "החשיפה של ילדים ונוער, וביחוד ילדות, לעולם הרשתות החברתיות בלי שהם מוכנים אליו, הוא ככל הנראה הגורם העיקרי לעלייה בשיעורי הדיכאון, החרדה והפרעות האכילה בעולם המערבי", הוא ציין. פרופ' יובל הסביר כי ענקיות הטכנולוגיה משקיעות משאבי עתק כדי לייצר התמכרות, והזכיר את הכלל הנודע: "אם אתה מקבל את זה חינם, אז אתה לא הלקוח. ואם אתה לא הלקוח, אז כנראה שאתה הסחורה".

אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

הסיפור האישי: ה"נוקיה הכשר" של בנותיו

כדוגמה אישית, שיתף פרופ' יובל בהחלטה המשפחתית שקיבל לגבי בנותיו: "הבת שלי שהיא בת 14, היא הסתובבה עם טלפון כשר, עם טלפון נוקיה... עד שהיא עלתה לחטיבת הביניים, עד כיתה ז'".

אבל מאידך הוא אומר את דעתו על גילאים מתקדמים יותר; "תלמידי תיכון וישיבות חייבים להיחשף לבינה מלאכותית בצורה מבוקרת ללמוד איך להפעיל אותה זה חיוני"

בתשובה לשאלה האם הדבר לא יצר מחיר חברתי ופגיעה בדימוי מול חברות, השיב בנחרצות: "המחיר הנפשי גבוה מדי. כן, אין אפס, זאת אומרת שזה חלק מהחובה שלנו כהורים".

עתיד הלמידה: מה נלמד את הדור הבא?

כשעלה הנושא של שימור היכולות המוחיות והזיכרון בעידן שבו ה-AI כותב ומסכם עבורנו, קבע פרופ' יובל: "אין תחליף לתרגול. אין תחליף לתרגול, בפירוש". הוא עבר לשאלה העקרונית שמעסיקה כיום את מוסדות הלימוד: "מה אנחנו צריכים ללמד היום באוניברסיטאות שלנו בהינתן שאת רוב הדברים שאפשר לעשות עם טקסט, כבר היום יש לנו אלגוריתמים שעושים יותר טוב מבני אדם?".

הוא הוסיף: "מה נלמד אותם היום שיהיה להם רלוונטי בעוד 30 שנה בעולם שבו את רוב הדברים שהיום עושים בני אדם, יעשו אלגוריתמים, תעשה ה-AI? אין לנו תשובה, אבל ההתמודדות היא חשובה".

( נוצר באמצעות AI )

אחד מרגעי השיא בריאיון נרשם כשעלתה השאלה האם נכון היה ללחוץ על "כפתור קסם" שיבטל את הבינה המלאכותית ויחזיר את העולם שבע שנים אחורה. פרופ' יובל השיב בנחרצות: "חס ושלום, חס ושלום, לא. כי אני חושב שאנחנו צריכים להתקדם, ואני חושב שאין קידמה בלי סכנה". ומוסיף מסר לציבור החרדי: "אסור לחברה החרדית להסתגר מפני החידושים הטכנולוגיים, היא צריכה להתמודד איתם בשום שכל".

בסיום הריאיון התייחס פרופ' יורם לנזקי האינטרנט והבעיות הרוחניות לציבור החרדי, ואמר כי הפתרון הוא רגולוציה וחקיקה שתחשוף את חברות הטכנולוגיה לתביעות

לדבריו, מנהיגים פוליטיים נמנעים מהטלת רגולציה עקב אינטרסים אישיים: ותוקף באופן אישי את רוה"מ; "האיש הזה עלה לגדולה בזכות הרשתות החברתיות הללו, כן? לצפות מהחתול הזה שהוא ישמור לנו על שמנת? בחיים לא יקרה". הוא סיכם בקריאה להובלה מנהיגותית אחראית: "אנחנו צריכים לדאוג להפקיד את הפוליטיקה שלנו בידיים של אנשים שהם פחות תאבי שלטון ושייטפלו בזה".