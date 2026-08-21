המשטרה תפסה אותם על חם: בריונים שהפיצו תיעודים ברשת נעצרו

( צילום: דוברות המשטרה )

במסגרת המאבק הנחוש של משטרת ישראל בבריונות בכבישים, עצרו בלשי היחידה המרכזית של אגף התנועה מספר חשודים שתועדו מבצעים עבירות תנועה חמורות ומסכנות חיים והעלו את התיעוד לרשתות החברתיות. הפעילות המשטרתית מתמקדת הן במרחב הפיזי והן במרחב הרשתי, תוך שילוב יכולות מודיעיניות וטכנולוגיות מתקדמות.

החוקרים פעלו בשיתוף מחלקת מצפן בחטיבת המודיעין של משטרת ישראל לאיתור נהגים שתועדו בעבירות חמורות. בעקבות פעילות מודיעינית וחקירתית ממוקדת, אותרו חשודים מכפר מנדא, לוד וירושלים. החשודים נעצרו והובאו לחקירה במשרדי ימ"ר את"ן, שם נאספו ממצאים המקשרים אותם, על פי החשד, לעבירות המיוחסות להם.

- צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:56 ( צילום: דוברות המשטרה )