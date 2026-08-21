המשטרה תפסה אותם על חם: בריונים שהפיצו תיעודים ברשת נעצרו

במסגרת המאבק הנחוש של משטרת ישראל בבריונות בכבישים, עצרו בלשי היחידה המרכזית של אגף התנועה מספר חשודים שתועדו מבצעים עבירות תנועה חמורות ומסכנות חיים והעלו את התיעוד לרשתות החברתיות. הפעילות המשטרתית מתמקדת הן במרחב הפיזי והן במרחב הרשתי, תוך שילוב יכולות מודיעיניות וטכנולוגיות מתקדמות.
החוקרים פעלו בשיתוף מחלקת מצפן בחטיבת המודיעין של משטרת ישראל לאיתור נהגים שתועדו בעבירות חמורות. בעקבות פעילות מודיעינית וחקירתית ממוקדת, אותרו חשודים מכפר מנדא, לוד וירושלים. החשודים נעצרו והובאו לחקירה במשרדי ימ"ר את"ן, שם נאספו ממצאים המקשרים אותם, על פי החשד, לעבירות המיוחסות להם.
העבירות שמיוחסות לחשודים כוללות נהיגה בקלות ראש, סטייה מנתיב נסיעה ונהיגה באופן המסכן חיי אדם. החקירה נמשכת, והמשטרה ממשיכה לאסוף ראיות נוספות. כידוע, תופעת תיעוד והפצת עבירות תנועה מסכנות חיים ברשתות החברתיות הפכה לבעיה משמעותית בשנים האחרונות, כאשר נהגים רבים מתעדים את עצמם בנהיגה מסוכנת ומפרסמים את הסרטונים באינטרנט.
ממשטרת ישראל נמסר מסר ברור: "מי שהופך את הכביש לבמה ואת הנהיגה המסוכנת לתוכן ברשת, צריך לדעת שהסרטון שהוא מפרסם עלול להפוך לראיה שתוביל אליו". המשטרה מדגישה כי היא תמשיך לפעול בנחישות במרחב הפיזי ובמרחב הרשתי, תוך שימוש ביכולות מודיעיניות, טכנולוגיות וחקירתיות מתקדמות לאיתור נהגים פורעי חוק המסכנים את הציבור.
מבצע "מחויבים לחיים" ממשיך במלוא העוצמה
המעצרים מתבצעים במסגרת מבצע "מחויבים לחיים" - תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים. המבצע, שמתקיים בימים אלה במסגרת המלחמה העיקשת לבלימת הקטל בכבישים, כולל הוספת ניידות תנועה רבות הפועלות בכבישי ישראל. אגף התנועה והרלב"ד פועלים במשותף במטרה להגביר את האכיפה ולהרחיק נהגים מסוכנים מהכבישים.
כחלק מהמבצע המוגבר, המשטרה משתמשת ברחפנים ובאמצעי אכיפה דיגיטליים מתקדמים לזיהוי עבירות תנועה חמורות. בחודשים האחרונים נרשמו מאות דוחות בגין עבירות מסכנות חיים, כאשר עשרות כלי רכב הורדו מהכבישים בשל ליקויים חמורים. המשטרה ממשיכה לפעול בנחישות כנגד נהגים המבצעים עבירות תנועה חמורות ומסכנים את חיי הציבור בדרכים.
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