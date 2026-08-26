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פשיטה משולבת על בתי מחבלים במזרח ירושלים ששוחררו בעסקאות החטופים

כוחות של המטה ללוחמה כלכלית בטרור (מט"ל) במשרד הביטחון והיחידה המרכזית במחוז ירושלים פשטו על בתי מחבלים ומשפחות מחבלים ששוחררו בעסקאות החטופים והמשיכו לקבל כספים מהרשות הפלסטינית | הכוחות תפסו כלי רכב, זהב ומזומן בשווי מצטבר של מאות אלפי שקלים | תיעוד (חדשות)

הפשיטה המשולבת על בתי מחבלים במזרח ירושלים
הפשיטה המשולבת על בתי מחבלים במזרח ירושלים (צילום: דוברות המשטרה)

כוחות של המטה ללוחמה כלכלית ב (מט"ל) במשרד הביטחון והיחידה המרכזית במחוז ירושלים פשטו על בתי מחבלים ומשפחות מחבלים ששוחררו בעסקאות החטופים והמשיכו לקבל כספים מ.

הפעילות בוצעה על פי צווי תפיסה שהטיל שר הביטחון, ישראל כ"ץ, על כספי התגמול שמשלמת הרשות הפלסטינית למחבלים ולבני משפחותיהם ונתפסו בה: רכוש, מזומן וכלי רכב של מחבלים.

בין המחבלים שבבתיהם בוצעה הפעילות נמנים:

  • מחמד עבד אלרחמן עבאד: שהיה מעורב בשנת 2002 בניסיון לבצע פיגוע התאבדות בירושלים.
  • עאהד פאיז עלי אלנתשה: פעיל חמאס שהיה מעורב בשנת 2001 בתכנון פיצוץ מכונית תופת בחניון בית דירות בפסגת זאב ובתכנון הפיגוע במרכז "כלל" בירושלים, בו נפצעו שני שוטרים ועשרה אזרחים.

במהלך הפעילות המבצעית פשטו כאמור נציגי משרד הביטחון, שוטרי ימ"ר ירושלים ולוחמי מג"ב על הבתים, בהם נתפסו רכוש ומזומן בהיקף של מאות אלפי שקלים, בהם 5 כלי רכב, כ - 96 אלף ש"ח ותכשיטי זהב.

הפשיטה המשולבת על בתי מחבלים במזרח ירושלים (צילום: דוברות המשטרה)
הפשיטה המשולבת על בתי מחבלים במזרח ירושלים (צילום: דוברות המשטרה)
הפשיטה המשולבת על בתי מחבלים במזרח ירושלים (צילום: דוברות המשטרה)

הפעילות בשטח והחרמת הרכוש הוצאו לפועל בהמשך לצווי תפיסה שהטיל שר הביטחון, ישראל כ"ץ, על אסירים ביטחוניים – תושבי ואזרחי מדינת ישראל ששוחררו בעסקאות החטופים – הממשיכים לקבל תשלומים ותגמולים כספיים מהרשות הפלסטינית בגין מעשי הטרור שביצעו.

הסנקציות הוטלו בהתאם להמלצת המט"ל ובשיתוף פעולה עם שירות הביטחון הכללי והמשטרה, כחלק מהמערכה הכלכלית הרחבה שמנהלת מערכת הביטחון נגד ארגוני הטרור, מקורות המימון שלהם ומנגנוני התשלום למחבלים ולבני משפחותיהם.

טרורמחבליםעסקת חטופיםהרשות הפלסטיניתמזרח ירושלים

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