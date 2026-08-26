ביום היארצייט של אמו הרבנית ע"ה, האדמו"ר מבאבוב פקד את קברה בניו ג'רזי, שימש כסנדק בשמחת ברית מילה, חנך את המקווה והבניין החדש בשכונת לינדן וניגש לפני התיבה | סיקור מקיף מהיום המרומם בצל הקודש (חסידים)

חיים רוזנבוים