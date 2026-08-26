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כ"ץ הציע לגמליאל להגיש נגדו תלונה במשטרה - אז היא עשתה את זה | הדרמה בליכוד
השרה גילה גמליאל הגישה תלונה במשטרת להב 433 בחשד לזיוף קלפיות • התלונה הוגשה נגד חיים כץ בעקבות אי-סדרים בספירה בבאר יעקב | הקרב על המקום ה-25 ברשימה (פוליטי מדיני)כיכר השבת
החסידים הופתעו; האדמו"ר ישתתף בסעודת נישואי נינתו הראשונה 45 דקות בלבד
התרגשות רבה בקרב מאות חסידי מחנובקא בעלזא לקראת שמחת נישואי נינתו הראשונה של האדמו"ר, שתתקיים הערב במרכז החסידות בבני ברק | בלו"ז שפורסם לחסידים נודע להם כי האדמו"ר ישתתף בשמחת החתונה 45 דקות בלבד | כל הפרטים על הייחוס והזמנים (חסידים)חיים רוזנבוים
בחודש הרחמים והסליחות: האדמו"ר מקוזמיר העתיר בתפילה בקבר רחל
לרגל חודש הרחמים והסליחות, הגיע השבוע האדמו"ר מקוזמיר לשפוך שיח לישועת הכלל והפרט בקבר רחל | גלריה (חסידים)חיים רוזנבוים
ראיתם פעם מטוס נוחת עם מצנח? כך זה נראה בעין המצלמה - וכך זה הסתיים
תיעוד יוצא דופן שמתפרסם היום ברשתות החברתיות מציג את הרגע בו מטוס שעלה באש נחת בעזרת...מצנח | מדובר בדגם ייחודי המאפשר פתיחת מצנח ייעודי בדיוק למקרים מעין אלו - הטייס בן ה-29 יצא מהאירוע כשהוא פצוע - אך בחיים (בעולם)כיכר השבת
מפולת של טנקים: הרחפנים מוחקים את מעצמת השריון
מצרים מחזיקה בצי השריון הגדול ביותר בעולם הערבי המונה אלפי טנקים, אולם לקחי המלחמה באוקראינה והאיום הגובר מצד רחפנים מתאבדים בשדה הקרב המודרני חושפים נקודת תורפה קריטית ומעוררים סימני שאלה סביב הרלוונטיות של המסה מול ישראל (העולם הערבי)דוד הכהן וב. ניסני
סקר דרמטי: וינטר נכנס לכנסת בעוצמה - וזו המפלגה שתיפגע אנושות | כל הפרטים
אם הבחירות היו מתקיימות היום, עופר וינטר היה הופך בין לילה מתא"ל במילואים לחבר כנסת | אבל האם זה מסייע או פוגע בגוש נתניהו? ומי המפלגה שתיפגע אנושות מכניסתו של וינטר לקרב הבחירות? כל הפרטים מהסקר החדש (בחירות 2026)כיכר השבת
העמיסו את המעלית: שני צעירים טמנו לעצמם מלכודת מוות
מצלמת האבטחה תיעדה את הרגע שבו שני נוסעים שהעמיסו את המעלית בחומרי בנייה הבינו שהם בסכנה (חדשות בעולם)דני שפיץ