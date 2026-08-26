אם הבחירות היו מתקיימות היום, עופר וינטר היה הופך בין לילה מתא"ל במילואים לחבר כנסת | אבל האם זה מסייע או פוגע בגוש נתניהו? ומי המפלגה שתיפגע אנושות מכניסתו של וינטר לקרב הבחירות? כל הפרטים מהסקר החדש (בחירות 2026)

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