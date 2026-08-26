צה"ל עצר מחבלת עם סכין שתכננה פיגוע דקירה בשומרון

האדמו"ר ממונקאטש ערך ביקור רב רושם בקרב מחנה 'חיים ושלום' של ילדי החסידות בהרי הקאנטרי | בהגיעו למחנה קידמו את פניו ילדי החמד בשירה וזימרה, תוך שהאדמו"ר מחייך אליהם ומעודד השירה מ'קולנעית הריקשה' שנסע בה | בהמשך נערך מעמד 'קבלת פנים' רבתי לכבודו של האדמו"ר שהטריח את עצמו לבוא מבורו פארק אל ההרים להאציל מהודו ותפארתו על ילדי החמד שזכו בהמשך לשמוע דברות קודש מפיו (חסידים)

חיים רוזנבוים