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צה"ל עצר מחבלת עם סכין שתכננה פיגוע דקירה בשומרון

לוחמי צה"ל בהכוונת השב"כ עצרו הבוקר (יום ה') מחבלת בצומת גנות שבחטיבת שומרון לאחר שהתקבל מידע מודיעיני על כוונתה לבצע פיגוע דקירה. המחבלת נתפסה כשהיא חמושה בסכין והועברה לחקירת כוחות הביטחון. לא דווח על נפגעים.

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חיים רוזנבוים
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