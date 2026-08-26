לאחר 55 שנה: מטבע שהוחבאה בתוך הקיר נמצאה בשיפוץ והפרס שולם

עבודות שיפוץ שגרתיות בבית בעיר ביסטר שבמחוז אוקספורדשייר באנגליה הובילו לתגלית מפתיעה: בתוך אחד הקירות הסתתרו במשך 55 שנה מטבע ישן וכרטיס ביקור שנשא מסר לאדם שימצא אותו.

המוצאת, אישה בשם אלי מיד, סיפרה כי המטבע עף אל תוך החדר לאחר שבן זוגה הפיל קיר בבית. לצדו נמצא כרטיס שהותיר במקום חשמלאי בשם דייוויד ג'אד בשנת 1971. על גב הכרטיס הבטיח ג'אד להעניק 'פיינט של בירה משובחת' למי שישיב לידיו את המטבע.

התברר כי מדובר במטבע פני בריטי משנת 1945. מיד פרסמה את התגלית בפייסבוק בניסיון לאתר את האיש שהחביא אותו, והפרסום הגיע לבסוף אל הלן ראסל, בתו של ג'אד. לדבריה, אביה בן ה-92 מתגורר כיום במחוז דבון ונהג להטמין מטבעות וכרטיסים בבתים שבהם עבד כקבלן חשמל.

עבור ג'אד הייתה זו בדיחה קטנה וגם דרך להשאיר סימן לכך שעבד במקום. הבית שבו התגלה המטבע היה בעל משמעות מיוחדת עבורו, משום שהוא עצמו התגורר בו בעבר. בתו סיפרה כי מטבעות נוספים עדיין מסתתרים בנכסים שונים באזור, אך אביה אינו מוכן לחשוף את מיקומם.

לאחר שאותר, העביר ג'אד למוצאים סכום השווה למחירו של פיינט בירה. השניים מתכננים לממש את הפרס בפאב מקומי שאותו ניהל בעבר אביו. המטבע עצמו נותר בבית שבו נמצא, כדי לשמר את הסיפור הקטן שהחל בקיר בשנת 1971 והסתיים יותר מחצי מאה לאחר מכן.