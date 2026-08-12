שוקולד בן 35 שנה נמצא בבית באנגליה - והצית ויכוח ברשת

פינוי שגרתי של בית בעיר סקנת'ורפ שבאנגליה הסתיים בתגלית יוצאת דופן: חטיף מארס ישן, שעל אריזתו מופיע תאריך מתחילת שנות ה-90, נמצא בין חפצים שנותרו במקום במשך עשרות שנים.

מי שמצאה את החטיף היא ויקטוריה גורדון, העוסקת בניקוי ופינוי בתים. לדבריה, כבר ברגע הראשון היה ברור שלא מדובר בחטיף רגיל. האריזה נראתה ישנה מאוד, אבל מה שמשך במיוחד את תשומת לבה היה הגודל.

בדיקה של האריזה העלתה כי החטיף שקל במקור 62.5 גרם. כאשר הונח לצד חטיף מארס שנמכר כיום, שמשקלו כ-40 גרם, ההבדל היה בולט במיוחד.

התמונות של שני החטיפים זה לצד זה התפשטו במהירות ברשתות החברתיות ועוררו תגובות רבות. גולשים רבים טענו כי מדובר בהמחשה כמעט מושלמת לתופעת ה"שְרינקפלציה" - מצב שבו חברות מקטינות בהדרגה את כמות המוצר באריזה, לעיתים מבלי לבצע הפחתה דומה במחיר.

במקרה הזה, החטיף משנת 1991 כבד ביותר מ-50% מהגרסה המודרנית שהוצגה לצדו. עם זאת, ההשוואה אינה בהכרח הוכחה לכך שמדובר בתהליך רציף של הקטנה, משום שיצרניות מזון משנות לאורך השנים את גדלי המוצרים, את סוגי האריזות ואת מגוון הגרסאות שהן מציעות.

בחברת Mars הסבירו כי גדלי החטיפים השתנו מספר פעמים לאורך השנים, וכי החלטות כאלה מושפעות משורה של גורמים, בהם העדפות הצרכנים, עלויות חומרי הגלם ותנאי השוק.

גורדון סיפרה כי בתחילה כלל לא ייחסה חשיבות מיוחדת לחטיף ושקלה להשליך אותו. רק לאחר שהבחינה בתאריך ובמשקל, החליטה לצלם אותו ולהשוות אותו לגרסה החדשה.