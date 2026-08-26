האסון בנפאל: דיווח על ישראלי שנעדר באזור טיבט

מבזקים נוספים
'המבט הקרוב ביותר אל השמש': מדענים חשפו תופעה שלא נראתה עד היום
טלסקופ השמש הגדול בעולם תיעד פרטים בגודל של כ-19 קילומטרים בלבד על פני הכוכב | בתמונות נחשפו עשרות מערבולות פלזמה זעירות, שעשויות לסייע למדענים להבין כיצד חומר ואנרגיה נעים באטמוספרה הסוערת של השמש (בעולם)אבישי לוי
צה"ל עצר מחבלת עם סכין שתכננה פיגוע דקירה בשומרון
לוחמי צה"ל בהכוונת השב"כ עצרו הבוקר (יום ה') מחבלת בצומת גנות שבחטיבת שומרון לאחר שהתקבל מידע מודיעיני על כוונתה לבצע פיגוע דקירה. המחבלת נתפסה כשהיא חמושה בסכין והועברה לחקירת כוחות הביטחון. לא דווח על נפגעים.ב. ניסני
לאחר 55 שנה: מטבע שהוחבאה בתוך הקיר נמצאה בשיפוץ והפרס שולם
במהלך שיפוץ בית באנגליה התגלה מטבע שהחביא חשמלאי בשנת 1971, לצד התחייבות להעניק בירה למי שישיב אותו | פרסום בפייסבוק הוביל אל בתו של האיש, שכיום בן 92, והבטחתו הישנה קוימה (בעולם)אבישי לוי
תיעוד חמוד; הילדים הצטופפו סביב הריקשה של האדמו"ר שהופיע לביקור בהרים
האדמו"ר ממונקאטש ערך ביקור רב רושם בקרב מחנה 'חיים ושלום' של ילדי החסידות בהרי הקאנטרי | בהגיעו למחנה קידמו את פניו ילדי החמד בשירה וזימרה, תוך שהאדמו"ר מחייך אליהם ומעודד השירה מ'קולנעית הריקשה' שנסע בה | בהמשך נערך מעמד 'קבלת פנים' רבתי לכבודו של האדמו"ר שהטריח את עצמו לבוא מבורו פארק אל ההרים להאציל מהודו ותפארתו על ילדי החמד שזכו בהמשך לשמוע דברות קודש מפיו (חסידים)חיים רוזנבוים
טראמפ נשאל אם הוא חושב שחמינאי ג'וניור מת - זה מה שהוא ענה
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל בראיון רדיופוני אם הוא סבור שמוג'תבא חמינאי בין החיים אם לאו | כך ענה לשאלה הנשיא האמריקני, והדברים שאמר על איראן (בעולם)כיכר השבת
כ"ץ הציע לגמליאל להגיש נגדו תלונה במשטרה - אז היא עשתה את זה | הדרמה בליכוד
השרה גילה גמליאל הגישה תלונה במשטרת להב 433 בחשד לזיוף קלפיות • התלונה הוגשה נגד חיים כץ בעקבות אי-סדרים בספירה בבאר יעקב | הקרב על המקום ה-25 ברשימה (פוליטי מדיני)קובי ישראל
שקל הטהור; האדמו"ר מסאטמר הוקיר את הבחורים שגייסו כסף עבור תושבי הארץ
מעמד מרגש של הכרת הטוב נערך על ידי האדמו"ר מסאטמר לבחורי הישיבות, אשר גייסו סכומים משמעותיים עבור קופת 'שקל הטהור' ביום הילולת הרה"ק מסאטמר – כ"ו באב | הגיוס נעשה כחלק מההיערכות לקראת החלוקה הגדולה הצפויה להתקיים בחודש תשרי, עבור תושבי ארה"ק המתנזרים מלקיחת כספים מהמדינה (חסידים)חיים רוזנבוים