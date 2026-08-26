( צילום: דוברות המשטרה )

אינדיקציה מודיעינית ממוקדת של רכז המודיעין בתחנת חברון הובילה במהלך היום (רביעי) לפשיטה נרחבת ודרמטית של בלשי המשטרה ולוחמי חטיבת יהודה של צה"ל בלב העיר חברון. עם הגעת הכוחות לנקודה החשודה, הופעלו אמצעים טכנולוגיים מיוחדים שזיהו באופן מיידי ניסיון הימלטות של כלי רכב מהזירה.

הבלשים והלוחמים סגרו במהירות את היקף השטח והחלו בחיפוש מוקפד ומדוקדק. במהלך הסריקות בשטח, גילו הכוחות מתחת לעץ זית רובה ציד מסוג 'שוטגאן' מוכן לשימוש ולצידו כמות תחמושת מתאימה, אזיקים ומכשיר סלולרי. בזירה נעצרו מיד שני חשודים, תושבי חברון בני 23 ו-50, שנאזקו והועברו לחקירה פלילית בתחנת המשטרה. הדרמה לא נעצרה שם. מיד לאחר השלמת התפיסה בחברון, תרגמו הכוחות מידע מודיעיני מקדים נוסף ונכנסו בכוחות מתוגברים לעיירה הסמוכה יטא, במרדף אחר כלי רכב גנובים שהוסתרו באזור. הבלשים והלוחמים סרקו את האזור תחת אבטחה כבדה, והצליחו לאתר שלושה כלי רכב גנובים: רכב מסוג יונדאי ללא לוחיות זיהוי שמספרי השלדה והמנוע שלו הושחתו במכוון כדי למנוע את זיהויו, רכב יוקרה מסוג לקסוס שנגנב לאחרונה מאזור גוש דן, ורכב מסוג טויוטה שנלקח אף הוא מאותו האזור. הטויוטה אותרה כשהיא מוסתרת בעומק שטח מיוער ומסועף, במטרה לחמוק מעיני כוחות הביטחון.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך הפעילות המורכבת ביטא ובסביבתה, שם הניחוח המבצעי הוביל לסגירה מהירה על החשודים, נעצרו שני פלסטינים נוספים שהיו מעורבים בהחזקת כלי הרכב והסתרתם בשטח. השניים, תושב יטא בן 23 ותושב בני-נעים בן 24, נלכדו על ידי הכוחות והועברו גם הם לחקירה באזהרה בתחנת המשטרה בחברון לצורך מיצוי הדין עמם.

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תפיסות אלו מצטרפות למאבק העיקשת והבלתי מתפשר שמנהלים כוחות הביטחון ביהודה ושומרון נגד תופעות הפשיעה החמורה, הטרור ואחזקת אמצעי הלחימה הבלתי חוקיים. במסגרת שילוב זרועות מבצעי בין משטרת ישראל, צה"ל ומשמר הגבול, מתקיימת פעילות מודיעינית שוטפת סביב השעון, שמטרתה סיכול פשיעה מבעוד מועד ואיתור גורמים פליליים וביטחוניים המנסים לנצל את תנאי השטח כדי לחמוק מזרועות החוק. במערכת הביטחון מדגישים כי הפעילויות הממוקדות והשילוב הבין-ארגוני יימשכו ככל שיידרש כדי לגדוע את תופעות הסחר באמל"ח וגניבות הרכבים ולהבטיח את הביטחון באזור.