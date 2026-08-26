בן גביר הודיע להדר מוכתר שלא תיכלל ברשימת עוצמה יהודית

מבזקים נוספים
במפלגת ׳הציבור החרדי׳ טוענים: 15 רבנים הביעו תמיכה במפלגה
המפלגה החרדית החדשה ממשיכה בהיערכות: במפלגה טוענים כי ועדת הרבנים שתלווה את מפלגת ׳הציבור החרדי׳ מונה 15 רבנים | בין השמות שהוזכרו: הרב יהושע פפר, הרב יצחק בר חיים והרב יוסי בן ארזה | השמות שנחשפים לראשונה (בארץ)קובי ישראל
סערה סביב הסייעות בבני ברק: ההסתדרות נערכת למאבק משפטי
כ-1,200 סייעות ותומכות חינוך בבני ברק עשויות לעבור מהעסקה ישירה בעירייה להעסקה באמצעות עמותות • בהסתדרות טוענים כי המהלך קודם ללא הידברות ומאיימים בפנייה לבית הדין לעבודה • הורים לילדים הזקוקים לסייעות רפואיות חוששים מחוסר ודאות ערב פתיחת שנת הלימודים • בעירייה מבהירים: "בשלב זה מדובר בבחינת אפשרויות בלבד"קובי ישראל
גבר בן 35 נפצע בינוני מפיצוץ ברהט
גבר כבן 35 נפצע בשכונה 17 ברהט כתוצאה מפיצוץ וסובל מפציעות בגפיים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול ראשוני בזירה ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני.קובי רוזן
אישה נמצאה מתה בדירה בחדרה — המשטרה חוקרת
אישה נמצאה ללא רוח חיים בדירה בחדרה. שוטרי תחנת חדרה הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. רקע האירוע נבדק.קובי רוזן
סירבו לעלות עם פרמדיקית - ורותקו: דובר צה"ל מגיב לאירוע החריג
דובר צה"ל הגיב לאירוע חריג במהלכו שלושה לוחמים מגדוד רותם סירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית בעזה | צה"ל: האירוע מתוחקר (צבא וביטחון)משה בשן
גבר בן 38 נפצע ברהט ופונה במצב בינוני לסורוקה
גבר בן 38 נפצע הערב ברהט עם פציעות חודרות. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 19:48. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני.קובי רוזן
נתניהו עלה ל"לייב" חריג ב"טיקטוק" ודיבר עם גולשים וגולשות | צפו
ראש הממשלה בנימין נתניהו עלה הערב לשידור חי בטיקטוק. במהלך השידור ניהל נתניהו שיחה בגובה העיניים עם תיכוניסטית כבת 17 מנס ציונה, כשהוא נעזר בקצרה באנשי צוותו סביב תפעול הממשק והעניק לנערה עצה אישית לקראת שירותה הצבאי | והיו רגעים נוספים. צפו בשתי דקות מתוך השיחה (אנשים)קובי ישראל
דרמת סייבר במטה איזנקוט: תוכנות ריגול אותרו בטלפונים של הבכירים
סריקות סייבר יומיות חשפו חדירה למכשירי עובדים בכירים במטה הבחירות של גדי איזנקוט. המטה מסתמך על חברת אבטחה פרטית ולא על רשויות החוק | החלטה מפתיעה (פוליטי)יאיר טוקר