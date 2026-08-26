בן גביר הודיע להדר מוכתר שלא תיכלל ברשימת עוצמה יהודית

גבר בן 38 נפצע הערב ברהט עם פציעות חודרות. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 19:48. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני.

קובי רוזן