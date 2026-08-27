רוכב אופנוע בן 30 במצב אנוש לאחר שהחליק בכביש 4 בחדרה

דיווח על ירי מכיוון דיר קדיס לעבר מודיעין עילית הוביל להקפצת כוחות ולסריקות באזור | תושב שהיה סמוך לברכפלד מספר כי הבחין בערבי חמוש ושמע קולות ירי (בארץ)

קובי ישראל