חיל האוויר תוקף כעת בדרום לבנון

הכלכלה האיראנית סופגת מכה קשה בעקבות איומיו האחרונים של הנשיא טראמפ והסגר המתמשך במצר הורמוז | בימים האחרונים הגבירו בכירי המשטר את איומיהם כלפי ארה"ב והמערב - אלו האופציות העומדות כעת בפני איראן | באיראן מתחילים לדבר בגלוי על נשק גרעיני, למרות שעד כה הכחישה את כוונתה לפתח נשק השמדה המוני | המתח במזרח התיכון מגיע לשיא (חדשות)

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