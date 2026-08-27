רכבת המוות בקליפורניה: תחקיר מזעזע על אטרקציה מסוכנת במיוחד

רופאים ומנתחים בבית חולים בדרום קליפורניה נאבקו להציל את חייהן של שתי נשים שסבלו מדימומים מוחיים חמורים וזהים בתוך פחות משבוע במהלך חודש יולי 2026.

השתיים, פמלה גילן בת 40 ונעמי גריר-וילקינסון בת 25, נפגעו באופן המאפיין תאונות דרכים קשות, לאחר שנסעו ברכבת ההרים הקיצונית X2 בפארק שש דגלים מג'יק מאונטיין בולנסיה.

פמלה גילן איבדה את הכרתה וזקוקה הייתה לניתוח חירום להסרת חלק מגולגלתה כדי להפחית את הלחץ המוחי, בעוד גריר-וילקינסון שקעה בתרדמת ומחוברת למכשירי החייאה. "אתה נכנס כעצמך, ואז כשאתה חוזר, אתה מקרה חירום רפואי. אני עדיין לא מעכלת את זה," אמרה גילן לאחר ששוחררה מבית החולים והוסיפה כי "אני מאוד ברת מזל להיות בחיים."

תחקיר של רשת CNN חשף כי מאחורי המתקן עומדת היסטוריה ארוכה של פציעות קשות, אשפוזים ושני מקרי מוות לאורך כמעט שני עשורים. בשנת 2022 מת כריסטופר הולי, בן 22, שעות ספורות לאחר שנחשף לטלטלות במתקן. מנתח שטיפל בהולי השווה את פציעותיו לתסמונת התינוק המנעור, והפתולוג קבע כי מת מטראומה מכה קהה.

מסמכים פנימיים שהתגלו במסגרת תביעות משפטיות הראו כי הנהלת הפארק קיבלה לפחות 70 תלונות על פציעות ראש וצוואר בשלוש השנים שקדמו למותו של הולי. מקרה מוות נוסף התרחש בשנת 2010, כאשר הילדה פריאס, בת 28, הלכה לעולמה כתוצאה מהתפרצות מפרצת במוחה לאחר הנסיעה.

נפגעים נוספים דיווחו לאורך השנים על נזקים מוחיים וזעזועי מוח בעקבות הנסיעה במתקן, בהן סלינה אוניל בשנת 2014, שילה קטרלוס בשנת 2020, ולוקי אלברז בשנת 2021. רוכב אחד כתב בפורום אינטרנטי כי "זה במלוא מובן המילה הרגיש כאילו מתאגרף היכה אותי בראש פעמיים."

צוות הרופאים המנתחים שטיפל בשתי הנשים שנפגעו ביולי הבהיר כי "בלעדית לפי דעתנו המקצועית, פציעות המוח החמורות שדרשו טיפול נוירוכירורגי דחוף היו תוצאה של אירוע האצה והאטה מהירים וטראומטיים שחוו במהלך הנסיעה במתקן X2."

פרופסור לינדיה וו ציינה כי "אני באופן אישי לא חושבת שפציעת ראש צריכה להיות סיכון צפוי מנסיעה ברכבת הרים, ואין שום סיבה שלא ניתן יהיה לתכנן מתקן כראוי כדי למנוע פציעות כאלה." הוריה של גריר-וילקינסון קראו להפסקת פעילות המתקן. אמה, ארטמיס גריר, אמרה כי "לנעמי מעולם לא הייתה צריכה להיות אפילו האפשרות לעלות על המתקן הזה," והוסיפה כי "זה אכזרי." אביה, ג'ושוע וילקינסון, קבע כי "זה חייב להיפסק."

בעקבות האירועים האחרונים סגרה הנהלת הפארק את המתקן בערב ה-12 ביולי 2026, כמעט יממה לאחר פציעתה של גריר-וילקינסון. נציגי הפארק סירבו להשיב לשאלות מפורטות ומסרו רק כי המתקן נשאר סגור כעת, בעוד עורכי הדין של הפארק טענו בדיונים משפטיים כי על הנוסעים חלה אחריות אישית בשל הסיכונים המוצהרים.

משפחות הנפגעות סיפרו כי נציג מטעם החברה הציע להן ארוחה מרשת מקדונלד'ס בעת שהגיעו לחדר המיון, אך מאז לא ליצור עמן כל קשר.