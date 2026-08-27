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אזהרה שוגרה

דיווח: ברנהאם רוצה להטיל סנקציות על ישראל - אך חושש מנקמה של טראמפ

ראש הממשלה הבריטי החדש אנדי ברנהאם מעוניין להטיל סנקציות על ישראל ואיסור סחר עם התנחלויות, אולם חושש מהתגובה האמריקנית למהלך כזה | חברי פרלמנט הזהירו מצעדים קיצוניים אפשריים של ארה"ב נגד הממלכה אם זו תכריז על חבילת סנקציות נגד ההתנחלויות (חדשות)

4תגובות
ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם (צילום: שאטרסטוק)

לפחות 140 חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור דורשים מראש הממשלה אנדי ברנהאם להטיל סנקציות נרחבות על ישראל, בתגובה לתוכנית לבניית 1,200 יחידות דיור בשטח E1 ביהודה ושומרון.

לפי דיווח בעיתון "הטיימס" הבריטי, חברי הפרלמנט דורשים כי חבילת הצעדים תהיה מרחיקת לכת מזו של כל מדינה אירופית אחרת, ותכלול איסור סחר שאינו מוגבל רק לסחורות שמקורן ביהודה ושומרון אלא יורחב לתחומים נוספים.

במקביל, חברי פרלמנט במפלגה הזהירו את ראש הממשלה כי הטלת איסור הסחר עלולה להוביל לצעדי תגמול קשים מצד הבית הלבן ואף להצית מלחמת סחר בין בריטניה לארצות הברית. החשש בבלפסט ובבלקברן מגיע על רקע תגובות חריפות ששיגר הממשל האמריקני למדינות אירופיות אחרות שנקטו צעדים דומים.

בחודש שעבר מתח הממשל האמריקני ביקורת על חקיקה שקדמה באירלנד, כינה את המהלך "לא מועיל" והזהיר מפני "השלכות בלתי מכוונות" על מאות עסקים.

במקביל, הנשיא אף איים להטיל אמברגו סחר מלא על ספרד, לאחר שזו אסרה על ייבוא מוצרים מיהודה ושומרון בשנה שעברה, כחלק מעימות נרחב יותר שכלל גם את סירובה של מדריד לאפשר לארה"ב להשתמש בבסיסיה הצבאיים לפעולות באיראן.
דונלד טראמפסנקציותאנדי ברנאהם

4 תגובות

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3
לא כדאי לו לשחק יותר מידי עם עם ישראל כי מי שנוגע בעם ישראל נוגע בבבת עינו של הקב"ה שילמד קצת הסטורי תנכי"ת לפני שהוא עושה כל צעד האנטישמי הזה. המדינה שלו ברוך ה בשלבי התאסלמות והוא חושב שאם הוא יאיים על עם ישראל אז המוסלמים יאהבו אותו יותר הוא פשוט טיפש המכה שהוא יקבל בעזרת ה תיהיה ללא תקומה כפרעה
ישראל
כל מילה בסלע
צמח סניור
2
חשש בבלפסט ובלקבורן?
אלי
1
אנטישמיות זו המילה
111

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