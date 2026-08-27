לפחות 140 חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור דורשים מראש הממשלה אנדי ברנהאם להטיל סנקציות נרחבות על ישראל, בתגובה לתוכנית לבניית 1,200 יחידות דיור בשטח E1 ביהודה ושומרון.

לפי דיווח בעיתון "הטיימס" הבריטי, חברי הפרלמנט דורשים כי חבילת הצעדים תהיה מרחיקת לכת מזו של כל מדינה אירופית אחרת, ותכלול איסור סחר שאינו מוגבל רק לסחורות שמקורן ביהודה ושומרון אלא יורחב לתחומים נוספים.

במקביל, חברי פרלמנט במפלגה הזהירו את ראש הממשלה כי הטלת איסור הסחר עלולה להוביל לצעדי תגמול קשים מצד הבית הלבן ואף להצית מלחמת סחר בין בריטניה לארצות הברית. החשש בבלפסט ובבלקברן מגיע על רקע תגובות חריפות ששיגר הממשל האמריקני למדינות אירופיות אחרות שנקטו צעדים דומים.

בחודש שעבר מתח הממשל האמריקני ביקורת על חקיקה שקדמה באירלנד, כינה את המהלך "לא מועיל" והזהיר מפני "השלכות בלתי מכוונות" על מאות עסקים.

במקביל, הנשיא דונלד טראמפ אף איים להטיל אמברגו סחר מלא על ספרד, לאחר שזו אסרה על ייבוא מוצרים מיהודה ושומרון בשנה שעברה, כחלק מעימות נרחב יותר שכלל גם את סירובה של מדריד לאפשר לארה"ב להשתמש בבסיסיה הצבאיים לפעולות באיראן.