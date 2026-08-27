ארה"ב מתכננת להקים בית דין היסטורי להחרמת נפט איראני

ראש הממשלה הבריטי החדש אנדי ברנהאם מעוניין להטיל סנקציות על ישראל ואיסור סחר עם התנחלויות, אולם חושש מהתגובה האמריקנית למהלך כזה | חברי פרלמנט הזהירו מצעדים קיצוניים אפשריים של ארה"ב נגד הממלכה אם זו תכריז על חבילת סנקציות נגד ההתנחלויות (חדשות)

כיכר השבת