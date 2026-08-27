10 10 0:00 / 0:30

נשיא סוריה אחמד א-שרע ביצע אתמול (רביעי) תשלום בכרטיס ויזה באחד מבתי הקפה בלב העיר העתיקה של דמשק, בנוכחות נגיד הבנק המרכזי מוחמד ספואט רסלן. הסרטון שפורסם על ידי החשבון הרשמי של מחלקת התקשורת הזרה הסורית מציג את הרגע שבו א-שרע משלם על הקפה באמצעות כרטיס האשראי – עסקה פשוטה שלא הייתה אפשרית בסוריה במשך יותר מ-15 שנים.