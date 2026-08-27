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בויזה אמריקנית

הכרטיס עבר: נשיא סוריה בדק את החשבון, שלף את האשראי - ושילם על החבר 

נשיא סוריה אחמד א-שרע נצפה כשהוא משלם בכרטיס ויזה אמריקני בבית קפה בו סעד עם בכיר בממשלו | בתיעוד ניתן לראות את הנשיא משלם בכרטיס אשראי אמריקני (מעניין) 

נשיא אחמד א-שרע ביצע אתמול (רביעי) תשלום בכרטיס ויזה באחד מבתי הקפה בלב העיר העתיקה של דמשק, בנוכחות נגיד הבנק המרכזי מוחמד ספואט רסלן. הסרטון שפורסם על ידי החשבון הרשמי של מחלקת התקשורת הזרה הסורית מציג את הרגע שבו א-שרע משלם על הקפה באמצעות כרטיס האשראי – עסקה פשוטה שלא הייתה אפשרית בסוריה במשך יותר מ-15 שנים.

התשלום התבצע יום אחד בלבד לאחר שהוסרה סוריה מרשימת מדינות תומכות הטרור של ארצות הברית, צעד שפתח את הדלת לחיבור מחדש למערכת הפיננסית הבינלאומית. לפי הדיווחים, מדובר באחת העסקאות הראשונות מסוגה במדינה מאז הסרת הסנקציות העיקריות.

רסלן, שמונה לנגיד הבנק המרכזי במאי השנה, ליווה את הנשיא וציין כי מדובר ב"התחלה חדשה" עבור המערכת הבנקאית הסורית. חברת ויזה אישרה כי ביצעה בהצלחה בדיקה של עסקה בינלאומית חיה בסוריה, בשיתוף עם שותפים מקומיים ובינלאומיים.

האירוע מסמל את המאמצים של הממשל החדש בדמשק להחזיר את סוריה למעגל הכלכלי העולמי, לאחר שנים ארוכות של בידוד.
סוריהאחמד א-שרע

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