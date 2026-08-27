צה"ל תקף אחר הצהריים (חמישי) תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטייה שבדרום לבנון, בתגובה לניסיון פעולת טרור שבוצעה במהלך הלילה נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני.

על פי ההודעה הרשמית של דובר צה"ל, במסגרת התקיפות תקף חיל האוויר מחסנים בהם אוחסנו אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה, שנועדו לפגיעה בכוחות צה"ל ובאזרחי מדינת ישראל. התקיפות בוצעו בדיוק רב ובהכוונה מדויקת של כוחות המודיעין.

שיגור רחפני נפץ לעבר כוחותינו

התקיפות בוצעו בתגובה מיידית לניסיון פעולת הטרור של ארגון חיזבאללה במהלך הלילה, במסגרתו שוגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור רכס עלי טאהר שבמרחב הביטחוני. הרחפנים שוגרו לעבר הכוחות במטרה לפגוע בהם, אולם הפעולה סוכלה ולא נגרמו נפגעים לכוחותינו.

דובר צה"ל הבהיר כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים". ההצהרה משקפת את המדיניות הנחרצת של צה"ל להגיב באופן מיידי לכל ניסיון פגיעה בכוחותיו או באזרחי ישראל.