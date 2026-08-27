ימי סליחות: מותר לענות י"ג מידות באמצע קריאת שמע? • צפו

במעמד נרגש ומרומם, חגגו ילדי החמד בתלמוד תורה 'כתר תורה' באומן את כניסתם לעולם לימוד החומש • עין לא נותרה יבשה למראה תינוקות של בית רבן העונדים עטרות תורה ומשננים את פסוקי קדשים, תחת אש המלחמה ותוך הכנות קדחתניות לקראת הגעת רבבות אלפי החסידים לראש השנה • סיקור ותיעוד מרגש (חרדים)

חיים רוזנבוים