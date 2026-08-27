למה הנגיד שמוליק הלפרין טס לחו"ל? | הבכיר מ'דגל' נתפס בשיחה עם בכיר מ'הפלג' | חילוקי דעות במשרד הגדול | ראש הישיבה בקניות לשבת | האדמו"ר שנצפה בלי הכיפה המסורתית | מה משה ליאון לקח מאביו ז"ל? | שלמה קוק חגג ברית מילה | יענקי קצבורג מפגין כישורי שירה | הפיוס בין רב הסלבס לפרשן החרדי | דודי קפלר שר | אליטוב ב'לחיים' | ידידיה מאיר מתעד | הכובע של שטיינמץ עף | יצחק בן ארזה בקומזיץ | הסיפור המצמרר של יעקב שוואקי | ישי ריבו מרגש עם ילד חולה | מנדי וייס מקפיץ | ישראל אוזן נערך לבר מצווה | הרב הגיע לנחם ופתח בשירה וריקוד | שרה נתניהו קיבלה זר פרחים | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)

זופניק