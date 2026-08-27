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העיתונאי שכמעט התעלף | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע
למה הנגיד שמוליק הלפרין טס לחו"ל? | הבכיר מ'דגל' נתפס בשיחה עם בכיר מ'הפלג' | חילוקי דעות במשרד הגדול | ראש הישיבה בקניות לשבת | האדמו"ר שנצפה בלי הכיפה המסורתית | מה משה ליאון לקח מאביו ז"ל? | שלמה קוק חגג ברית מילה | יענקי קצבורג מפגין כישורי שירה | הפיוס בין רב הסלבס לפרשן החרדי | דודי קפלר שר | אליטוב ב'לחיים' | ידידיה מאיר מתעד | הכובע של שטיינמץ עף | יצחק בן ארזה בקומזיץ | הסיפור המצמרר של יעקב שוואקי | ישי ריבו מרגש עם ילד חולה | מנדי וייס מקפיץ | ישראל אוזן נערך לבר מצווה | הרב הגיע לנחם ופתח בשירה וריקוד | שרה נתניהו קיבלה זר פרחים | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)זופניק
נעצרו 6 חשודים בתקיפת פקח עירוני ברחוב אגריפס בירושלים
משטרת ירושלים עצרה שישה חשודים במעורבות בתקיפת פקח עירוני ברחוב אגריפס. במהלך התקהלות במקום הותקף הפקח על ידי מספר מעורבים באמצעות קסדות ותרסיס פלפל. שוטרי המחוז ויחידת האופנועים של יס"מ ירושלים חברו לפקח שפונה לטיפול רפואי ועצרו את החשודים. החשודים הועברו לחקירה בתחנת לב הבירה.קובי רוזן
התנגש בפח זבל: חרדי נפצע אנוש ועבר החייאה בתאונת קורקינט חריגה
חרדי כבן 70 נפצע באורח אנוש לאחר שהתנגש עם קורקינט חשמלי בפח אשפה ברחוב המ"ג בירושלים. חובשים ופראמדיקים של איחוד הצלה ומד"א ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות בזירת התאונה, ופינו אותו במצב קריטי תוך כדי החייאה לבית החולים שערי צדק (בארץ)מישאל לוי
״הילד בוכה בבית״: הכיתה בבית ספר של קירוב נסגרה רגע לפני פתיחת שנה
הורים שרשמו את ילדיהם לכיתה א׳ בבית ספר שובו אשדוד נדהמו לקבל ימים ספורים לפני פתיחת שנת הלימודים הודעה כי הכיתה לא תיפתח, בשל מספר תלמידים שאינו מאפשר את פתיחתה • ההורים: “איך אפשר לעשות לנו דבר כזה שבוע בלבד לפני פתיחת השנה?” • משרד החינוך: בית הספר אינו עומד בתנאי הסף הנדרשים לקבלת רישיון (בארץ)קובי ישראל
שוב החלטה נגד החרדים: היועמ"שית הורתה לבטל את אזכרת מרן
אנשי היועמ"שית הורו לבטל את טקס האזכרה למרן הרב עובדיה יוסף, בטענה כי עצם זיהויו עם ש"ס עלול להיחשב כתעמולה. מנכ"ל משרד הדתות השיב: "תבטלו גם את האזכרה לרבין" (משפט)משה כהן
נסיעת סיוט לירושלים: הנהג איים שיזמין משטרה - הילד המיוחד נכנס לחרדה
סיפור חריג ויוצא דופן מתפרסם היום באתר "חרדים אשדוד", כאשר לפי הדיווח ילד בעל צרכים מיוחדים אוים במשטרה על ידי הנהג - ונכנס לחרדה קשה | "הילד רעד כל הדרך", מתארים עדי ראייה | הסיפור המלא והמזעזע (חדשות)כיכר השבת
חבר פרלמנט לבנוני: אלחץ את ידו של נתניהו אם אפגוש אותו
נדים ג'מייל, חבר הפרלמנט הלבנוני ממפלגת אלכתאיב הנוצרית ובנו של בשיר ג'מייל שנרצח ב-1982, הצהיר כי אם יפגוש את נתניהו באירוע בחו"ל ילחץ את ידו. ג'מייל הוסיף: "אם אתם טוענים שבשיר ג'מייל הגיע לתפקידו על גבי טנקים ישראלים, עליכם לומר שג'וזף עון (נשיא לבנון הנוכחי) הגיע לתפקידו על כנפי המטוסים הישראלים".קובי אטינגר