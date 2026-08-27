מבזקים נוספים
רוצחי נושאות המטוסים: איום קריטי של סין על הצי האמריקאי
מערכת הביטחון בארה"ב נמצאת בכוננות עליונה לנוכח חשיפת הלחימה הרשתית של סין, המשלבת למעלה מחמש מאות לווייני ריגול מתקדמים, מכ"מי ענק ובינה מלאכותית, במטרה לאתר ולחסל נושאות מטוסים אמריקאיות במרחקים עצומים בתוך מספר דקות ספורות בלבד (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
צה"ל תקף מפקד חמאס בדיר אל בלח שתכנן פיגועים
צה"ל תקף מפקד מהזרוע הצבאית של חמאס במרחב דיר אל בלח. לפי דובר צה"ל, המחבל קידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל הסתתר בצמוד למתחם בית החולים "שוהאדא אל-אקצא". צה"ל נקט צעדים לצמצום פגיעה באזרחים לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.ב. ניסני
מפרי סדר חוסמים כביש בכניסה לירושלים — המשטרה פועלת לפיזור
מפרי סדר הגיעו לפני זמן קצר לכניסה לעיר ירושלים והחלו לחסום את הכביש ולשבש את התנועה. כוחות משטרה מתוגברים בדרכם למקום כדי לפזר את מפרי הסדר ולהשיב את התנועה לסדרה. המשטרה פועלת להפנות את התנועה בכניסה לעיר לצירים חלופיים.קובי רוזן
ארה"ב מטילה סנקציות על בנק מצרי בגין הלבנת כספים לאיראן
משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על סניפי בנק Misr המצרי באיחוד האמירויות, בחשד להלבנת כ-2 מיליארד דולר עבור איראן בשנתיים וחצי האחרונות. בנק Misr הוא הבנק השני בגודלו במצרים. הסנקציות חלות רק על הסניפים באיחוד האמירויות במסגרת "מבצע בידוד כלכלי" נגד איראן.קובי אטינגר
צה"ל חיסל 3 מחבלים בג'נין — ביניהם בכיר בהתארגנות הטרור
כוחות הביטחון חיסלו בפעילות מיוחדת בג'נין 3 מחבלים. בין החוסלים קייס ביטאוי, שהיה בכיר בהתארגנות הטרור בג'נין לשעבר.ב. ניסני
חיסול מדויק בג'נין: בכיר החמאס נמחק מהמפה
בפעילות משותפת של שב"כ, אמ"ן וצה"ל חוסל הבוקר מהאוויר קייס ביטאוי, בכיר חמאס במחנה הפליטים ג'נין, יחד עם שני סייענים. המחבל, קרובו של מפקד הטרור שחוסל לשעבר, קידם פעילות רצחנית ותכנן פיגועים קשים נגד אזרחי ישראל (צבא וביטחון)ב. ניסני
רוכבת אופניים חשמליים בת 63 נפצעה בינוני בתאונה בנתניה
אישה בת 63 נפצעה היום (שני) באורח בינוני בתאונת דרכים ברחוב דוד המלך בנתניה. הרוכבת על אופניים חשמליים נפגעה מרכב. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 15:47. צוותי מד"א מעניקים לה טיפול רפואי ומפנים אותה לבית החולים לניאדו עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
צה"ל חיסל שני מפקדי טרור בעזה — אחד מהם פשט ב-7 באוקטובר
צה"ל חיסל אתמול שני מפקדי טרור ברצועת עזה. במרחב שאטי חוסל אברהים נביל אברהים בס, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל בטבח ה-7 באוקטובר. במרחב צברה חוסל חמדי אחמד חאמד כחיל, מפקד מחלקת תצפיות בארגון הטרור גא"פ. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וניסו לשקם יכולות ארגוני הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפות בוצעו להסרת האיום.ב. ניסני