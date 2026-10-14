החקירה בצרפת סביב הירי שביצע תלמיד בן 14 בבית ספר בעיר אובאן שבדרום המדינה קיבלה תפנית משמעותית: ביום רביעי הודיע התובע הלאומי ללוחמה בטרור על פתיחת חקירה שיפוטית בחשד לניסיון רצח בנסיבות טרור ולקשירת קשר לביצוע עבירות טרור. זאת, לאחר שהנער פצע את מנהל בית הספר ומורה בירי שביצע ביום שני.

לפי הודעת התביעה, הנער הודה במעשים והעיד כי תכנן אותם במשך חודשים, אך הכחיש שהתכוון להרוג את אנשי הצוות. הוא טען כי פעל מתוך רצון לנקום במורים ובתלמידים שלדבריו התנכלו לו. עם זאת, החוקרים ציינו כי בשלב זה הטענה בדבר ההתנכלות אינה מקבלת אישוש בחקירה.

הפרט המרכזי שהוביל להעברת החקירה לרשויות הלוחמה בטרור הוא הפעילות הדיגיטלית של הנער. החוקרים איתרו חשבון שבו פרסם מחדש תכנים אלימים במיוחד, ובפרט תכנים הקשורים לירי בבתי ספר. לפי התביעה, החשבון נקשר ל-True Crime Community, רשת של קהילות מקוונות שבחלקן מהללים רוצחים המוניים ומעודדים חיקוי של מעשיהם.

הנער הודה כי הושפע מהקהילה, אך הכחיש שפעל בשמה. שלושה שופטי חקירה בפריז מונו לטפל בפרשה, והתביעה ביקשה להחזיקו במעצר עד להמשך ההליכים.

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פרטי האירוע בבית הספר

האירוע התרחש בבוקר יום שני בבית הספר התיכון-חטיבתי על שם ז'וזף לקאנאל בעיר אובאן, הסמוכה למרסיי. התלמיד, הלומד בכיתה המקבילה לכיתה ט', נכנס למתחם כשכלי הירי מוסתר בתוך נרתיק של גיטרה.

על פי ממצאי החקירה הראשוניים, הוא פתח באש באזור המשותף בקומה הראשונה ופגע במנהל ובמורה שנכחו במסדרון. השניים נפגעו בגפיים התחתונות והועברו לבית החולים. לפי הודעת התביעה במרסיי, התלמיד עלה לקומה השנייה וירה פעמיים נוספות - באחד המקרים ירה לעבר הרצפה בנוכחות מורה, ובמקרה נוסף ירה לתוך כיתה שבה שהו תלמידים, כאשר הקליע פגע בלוח הכיתה. למרבה המזל, לא דווח על נפגעים נוספים מירי זה.

אחד הפרטים המשמעותיים באירוע הוא התערבותו של איש צוות בבית הספר, שעל פי הדיווחים הצליח להשתלט על הנער ולפרוק ממנו את הנשק בזמן שירד במדרגות. על פי הדיווחים, מנהל בית הספר נותר מאושפז, ואילו המורה שנפצעה שוחררה מבית החולים.

דיווח של העיתון הצרפתי לה פריזיאן ציין כי הנער היה מבודד חברתית ושיחק במשחק היריות Call of Duty.

לפי דיווח של TF1, בתוך נרתיק הגיטרה ששימש להסתרת הנשק נמצאו, בין היתר, שלוש מסכות פנים, שלושה פריטי לבוש מסוג פליז, צעיף וכאפייה פלסטינית, וכן טלפון נייד. הממצאים נבדקים כחלק מהחקירה.

במקביל, הבדיקה הפסיכולוגית הראשונית לא העלתה סימנים להפרעה נפשית, ולנער לא היה עבר פלילי ידוע.