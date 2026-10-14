דרמה בעיר החרדית אלעד: שני אירועים חמורים התרחשו נגד בכירים בעירייה. רכבו של שמעון סויסה, מנהל לשכת ראש העיר, נשרף, ובאירוע נוסף הושלך רימון הלם לעבר ביתו של אמנון מקסימוב, מנכ"ל העירייה.

על פי החשד, מאחורי המעשים עומדים גורמים עברייניים, וייתכן כי מדובר בניסיון להלך אימים על בכירי העירייה, על רקע פעולות שננקטו לאחרונה בעיר לשמירה על הסדר הציבורי ולאכיפתו.

בעקבות האירועים החמורים, הגישו השניים תלונות במשטרה, שפתחה בחקירה לבירור נסיבות המקרים ולאיתור המעורבים. בין היתר נבדק החשד לקשר בין האירועים לבין פעילות העירייה בתקופה האחרונה.

בשלב זה טרם התברר מי עומד מאחורי המעשים, והאם אכן קיים קשר בינם לבין הפעילות העירונית. החקירה נמשכת.

תגובת העירייה

מדוברות עיריית אלעד נמסר בתגובה לאירועים: בהמשך לאירועים שהתרחשו בשעות האחרונות, ובכללם איומים שהופנו כלפי בכירי העירייה, מבהירה עיריית אלעד כי לא תירתע מגורמים עברייניים המנסים להלך אימים על התושבים והנהלת העירייה.

מדובר בניסיונות פסולים להטיל פחד ולפגוע בתחושת הביטחון של הציבור. עיריית אלעד לא תאפשר לגורמים אלו להכתיב את סדר היום העירוני באמצעות איומים או הפעלת לחץ.

העירייה תמשיך לפעול בנחישות, באחריות וללא מורא למען הסדר הציבורי, אכיפת החוק ושמירה על ביטחון התושבים ואיכות חייהם, בשיתוף פעולה עם המשטרה וגורמי האכיפה.

שום איום לא ירתיע אותנו. נמשיך לפעול למען תושבי אלעד, כדי שהעיר תהיה מקום בטוח, מסודר ושומר חוק עבור כולם.