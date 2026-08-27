קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום: האם י"ג מידות נחשבים דברים שבקדושה, שמותר לענות באמצע פסוקי דזמרה או קריאת שמע וברכותיה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)

הרב יעקב סיני