מבזקים נוספים
אלים: פקח הותקף באוטובוס בירושלים ופונה לבית החולים, המשטרה מעורבת
פקח תחבורה ציבורית הותקף באלימות באוטובוס בגבעת זאב • נפצע באורח קל ופונה לבית החולים | המשטרה פתחה בחקירה נרחבת ומבצעת סריקות לאיתור החשודים (משטרה)קובי אטינגר
ימי סליחות: מותר לענות י"ג מידות באמצע קריאת שמע? • צפו
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום: האם י"ג מידות נחשבים דברים שבקדושה, שמותר לענות באמצע פסוקי דזמרה או קריאת שמע וברכותיה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)הרב יעקב סיני
רגע מרגש במסדרון | הרבי נעצר ובירך את סגנית יו"ר הכנסת • תיעוד בלעדי
מאות חסידים נהרו אמש (רביעי) לחגוג את שמחת הנישואין לנינתו הראשונה של האדמו"ר ממכנובקא בעלזא • בעוד הקהל ממתין בכיסופים לכניסת הרבי, נרשם במבואה רגע נדיר ומרגש: האדמו"ר נעצר והאציל מברכות קדשו לסגנית יו"ר הכנסת ח"כ לימור סון הר-מלך • מאחורי הקלעים: שיתוף הפעולה למען נשים חרדיות וההזמנה המיוחדת מבית האדמו"ר (חרדים)שאול כהנא
רוכב אופנוע בן 79 נפצע בינוני בתאונה עם רכב בבת ים
רוכב אופנוע בן 79 נפצע הערב באורח בינוני מרכב ברחוב רוטשילד בבת ים. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 18:12. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש.קובי רוזן
הרוג בתקיפה רביעית היום ברצועת עזה
הרוג ומספר פצועים בתקיפת אוהל ליד צומת אנצאר במערב העיר עזה. זו התקיפה הרביעית היום ברצועה, והמדובר בהרוג הרביעי. בשלוש התקיפות הקודמות חוסלו שלושה פעילים.קובי אטינגר
בני זוג בשנות ה-80 נמצאו מחוסרי הכרה בביתם בפסגת זאב
משטרת ירושלים הגיעה לבית בפסגת זאב לאחר שדווח על בני זוג בשנות ה-80 לחייהם שנמצאו מחוסרי הכרה. שוטרי מחוז ירושלים הגיעו למקום ובודקים את נסיבות האירוע.קובי רוזן
כך ייערכו לעשרות אלפים: השגריר הגיע לאומן – וזה מה שחיכה לו שם
שגריר ישראל באוקראינה, רועי רוזנבליט, קיים ביקור היערכות מיוחד בעיר אומן לקראת הגעתם של רבבות חסידי ברסלב ומתפללים מכל העולם לימי ראש השנה. במהלך סיורו בציון רבי נחמן מברסלב, בהכנסת האורחים הענקית ובמפקדת 'איחוד הצלה', נחשף השגריר למבצע הלוגיסטי והרפואי המורכב, הכולל פריסת מאות מתנדבים ותשתיות נרחבות לשמירה על שלום ההמונים (חסידים ואנ"ש)כיכר השבת
חבר הכנסת החרדי חיתן את בתו עם הבחור מ'חברון'; הברנז'ה התייצבה | תיעוד
חבר הכנסת ארז מלול מש"ס חיתן אמש (רביעי) את בתו אילה, עם הבחור אלחנן אוחנה מישיבת 'חברון', בנו של הרב אליהו אוחנה ראש ישיבת 'שיח יצחק' במודיעין עילית • באירוע שנערך באולמי 'נוף ירושלים' השתתפו: רבנים, אישי ציבור ובכירי תנועת ש"ס • צפו בגלריה של 'טקנו ארט' (ברנז'ה)איציק אוחנה