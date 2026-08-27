אנשי היועץ המשפטי לממשלה הורו לבטל טקס אזכרה שנקבע בחוק לרב עובדיה יוסף. הנימוק: הרב מזוהה עם ש"ס, וגם אם לא תיאמר מילה פוליטית, הטקס יהווה תעמולה למפלגה. מנכ"ל משרד הדתות הגיב: "זה מנוגד לחוק, אבל אם תבטלו את זה, אז בטלו גם את האזכרה לרבין שמזוהה עם השמאל והעבודה".

כיכר השבת