גבר במצב אנוש עם פציעות חודרות בשד' ירושלים ביפו

מבזקים נוספים
סדרת תקיפות ישראליות בדרום לבנון
ערוצים לבנוניים מדווחים על סדרת תקיפות של חיל האויר הישראלי בדרום לבנון: 4 תקיפות באלקנטרה, 3 תקיפות בסאלוקי, תקיפה בנבטיה אלפוקא ותקיפה בכפר רמאן.קובי אטינגר
ילד בן 4 במצב קשה לאחר עקיצת עקרב צהוב בערד
ילד בן 4 נמצא במצב קשה לאחר שנעקץ על ידי עקרב צהוב בערד. הילד הובא למרפאה מקומית בערד, שם קיבל טיפול ראשוני. צוותי מגן דוד אדום מפנים אותו לבית החולים סורוקה כשהוא מורדם ומונשם, עם סימני עקיצה ברגל. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 21:51.קובי רוזן
ש"ס תוקפת את היועמ"ש על ביטול עצרת האזכרה לרב עובדיה יוסף
מפלגת ש"ס הגיבה בחריפות להחלטת היועמ"ש לבטל את עצרת האזכרה לרב עובדיה יוסף. "הדרישה החצופה והמקוממת לבטל את עצרת התפילה והזיכרון, בטענה שמדובר בתעמולת בחירות, היא פגיעה חמורה בזכרו של מרן ובציבור ענק במדינת ישראל" נכתב בהודעת המפלגה. ש"ס הודיעה כי תפעל בכל הכלים המשפטיים לבטל את ההחלטה, וטענה שהחוק שאושר פה אחד בכנסת מחייב את קיום העצרת.כיכר השבת
גבר בן 38 נפצע בינוני ברחובות ופונה לבית חולים קפלן
גבר בן 38 נפצע הערב באורח בינוני ברחוב הרצל ברחובות. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 21:37. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים קפלן עם פציעות חודרות.קובי רוזן
צה"ל חיסל שני מפקדי חמאס ברצועת עזה
צה"ל תקף היום ברצועת עזה וחיסל שני מפקדי חמאס. בתקיפה במרחב שאטי שבצפון הרצועה חוסל בלאל אבראהים צאלח רכיעי, מפקד במערך הנ"ט של הזרוע הצבאית של חמאס. בתקיפה נוספת בחאן יונס שבדרום הרצועה חוסל עזאם רפעת עבד עבאדלה, פעיל בחטיבת חאן יונס של חמאס. לפי צה"ל, המחוסלים קידמו לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרת הפסקת האש. התקיפה בוצעה להסרת האיום.ב. ניסני
להפסיק לקחת כמובן מאליו: התבונה שתשנה לכם את הסתכלות על החיים
דרך סיפורים מרגשים ומטלטלים מתברר שהכרת הטוב אינה רק דרך להרגיש שמחים יותר. היא משנה את המבט שלנו על עצמנו ועל הסובבים אותנו, משפיעה על היחס לילדים ולבית ומעצבת מחדש את הבחירות ואת כל צורת החיים (יהדות)הרב יואב אקריש
הדרמה בתיק: כל החשודים במעורבות במותו של אלדר דיין שוחררו לחופשי
המשטרה החליטה שלא להאריך את מעצר החשודים • דוח המכון לרפואה משפטית: לא ניתן לקבוע סיבת מוות | החקירה נקלעה למבוי סתום (בארץ)חזקי שטרן
העיתונאי שכמעט התעלף | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע
למה הנגיד שמוליק הלפרין טס לחו"ל? | הבכיר מ'דגל' נתפס בשיחה עם בכיר מ'הפלג' | חילוקי דעות במשרד הגדול | ראש הישיבה בקניות לשבת | האדמו"ר שנצפה בלי הכיפה המסורתית | מה משה ליאון לקח מאביו ז"ל? | שלמה קוק חגג ברית מילה | יענקי קצבורג מפגין כישורי שירה | הפיוס בין רב הסלבס לפרשן החרדי | דודי קפלר שר | אליטוב ב'לחיים' | ידידיה מאיר מתעד | הכובע של שטיינמץ עף | יצחק בן ארזה בקומזיץ | הסיפור המצמרר של יעקב שוואקי | ישי ריבו מרגש עם ילד חולה | מנדי וייס מקפיץ | ישראל אוזן נערך לבר מצווה | הרב הגיע לנחם ופתח בשירה וריקוד | שרה נתניהו קיבלה זר פרחים | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)זופניק