מבזקים נוספים
הבלון התפוצץ; כך ניסו יחצנ"י החצר לייצר "דרמת ירושה" על כלום - כל הפרטים על הספין המכוער
אחרי הדרמה של חלוקת הירושה בסאטמר, יש מי שניסה לרכוב על הגל בניסיון יחצנ"י לייצר "דרמת ירושה" סביב חסידות תולדות אהרן אשר התברר כבלון נפוח וכפייק ניוז מוחלט | מה באמת נכתב בצוואת האדמו"ר ה'דברי אמונה' זצ"ל, איך הגיעו הספרים לרחוב סלנט, ולמה המחווה האצילית הפכה לספין תקשורתי? הסיפור המלא (חסידים)חיים רוזנבוים
הפסקת חשמל בשבת: מותר לבקש מאשכנזי לחמם את האוכל? • צפו
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, הפסקות החשמל בשכונות החרדיות: האם ספרדי יכול לבקש מאשכנזי לחמם את החמין על הפלאטה, או יש בזה משום 'לפני עיור'? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)הרב יעקב סיני
מעצר חשוד ברכב גנוב במעבר עופר — עשרות חוסמים את כביש 443
לוחמי מג"ב עצרו במעבר עופר תושב אשדוד בשנות ה-20 שנהג ברכב גנוב. בבדיקה נוספת התברר כי הוא גם נפקד גיוס. לאחר המעצר הגיעו למקום עשרות מפרי סדר שהחלו לחסום את כביש 443. כוחות מג"ב ושוטרי מחוז ש"י פועלים להשבת הסדר ולפתיחת הציר לתנועה. החקירה מתנהלת בתחנת מודיעין עילית.קובי רוזן
סוער בכביש 443: בחור נעצר בחשד לנהיגה ברכב גנוב | מפגינים חסמו את הכביש במחאה על מעצר 'עריק'
לוחמי מג״ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים עצרו חשוד שנהג ברכב גנוב במעבר עופר - במהלך המעצר התפתחה במקום הפרת סדר ועשרות החלו לחסום את ציר 443 | ההפגנה במקום, עם חסימת הכביש בערב שבת, בטענה כי מדובר ב'עריק' (אקטואליה)קובי ישראל
אור החיים אקטואלי: הרמאי שבתוכנו || צפו
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': לפעמים כל מה שצריך כדי להפיל אדם הוא לשכנע אותו שהאושר מחכה לו במקום אחר | זה סודו של ״אֲרַמִּי אֹבֵד אָבִי״ — ארמי, אותיות רמאי. היצר אינו מוכר עבירה; הוא מוכר הבטחה: תפרק את המסגרת, תיכנע לתאווה — ושם מחכים החיים האמיתיים | ואז מגיע הבוקר שאחרי ומתברר החשבון: לא אושר ולא עונג. זו אומנותו העתיקה של היצר: לקחת שקר, לעטוף אותו בחלום, ולשכנע את האדם שהחורבן שלו הוא בעצם הדרך אל האושר (יהדות)יוסי אליטוב
שנה לפיגוע בצומת רמות: התלמידים סיימו ש"ס לזכר הרב שנרצח
תלמידי ישיבת 'חדוות התורה' התכנסו למעמד מיוחד • סיימו ש"ס משניות לעילוי נשמת הרב פינטו, שהשאיר מכתבים אישיים לכל תלמיד | "אנחנו במקום ילדיו" (חדשות חרדים)חזקי שטרן
רוכב אופנוע בן 54 נפצע בינוני בתאונה בחיפה
גבר בן 54 נפצע הבוקר באורח בינוני בתאונת אופנוע ברחוב הנפח בחיפה. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 11:48. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים רמב"ם עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
עוצמה יהודית: לא נתמודד עם הציונות הדתית בבחירות
מפלגת עוצמה יהודית הודיעה כי לא תתמודד יחד עם מפלגת הציונות הדתית בבחירות הקרובות לכנסת. לפי ההודעה, ההחלטה היא סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב. המפלגה קראה לראש הממשלה לקדם שתי חלופות: איחוד כלל רסיסי המפלגות הקטנות, או שימוש בשיריונים שקיבל בליכוד למען סמוטריץ', על מנת להבטיח ניצחון הימין והקמת ממשלת ימין.כיכר השבת