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יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: הרמאי שבתוכנו || צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': לפעמים כל מה שצריך כדי להפיל אדם הוא לשכנע אותו שהאושר מחכה לו במקום אחר | זה סודו של ״אֲרַמִּי אֹבֵד אָבִי״ — ארמי, אותיות רמאי. היצר אינו מוכר עבירה; הוא מוכר הבטחה: תפרק את המסגרת, תיכנע לתאווה — ושם מחכים החיים האמיתיים | ואז מגיע הבוקר שאחרי ומתברר החשבון: לא אושר ולא עונג. זו אומנותו העתיקה של היצר: לקחת שקר, לעטוף אותו בחלום, ולשכנע את האדם שהחורבן שלו הוא בעצם הדרך אל האושר (יהדות)

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אור החייםיוסי אליטובאור החיים אקטואלי

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