מעצר חשוד ברכב גנוב במעבר עופר — עשרות חוסמים את כביש 443

מבזקים נוספים
סוער בכביש 443: בחור נעצר בחשד לנהיגה ברכב גנוב | מפגינים חסמו את הכביש במחאה על מעצר 'עריק'
לוחמי מג״ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים עצרו חשוד שנהג ברכב גנוב במעבר עופר - במהלך המעצר התפתחה במקום הפרת סדר ועשרות החלו לחסום את ציר 443 | ההפגנה במקום, עם חסימת הכביש בערב שבת, בטענה כי מדובר ב'עריק' (אקטואליה)קובי ישראל
אור החיים אקטואלי: הרמאי שבתוכנו || צפו
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': לפעמים כל מה שצריך כדי להפיל אדם הוא לשכנע אותו שהאושר מחכה לו במקום אחר | זה סודו של ״אֲרַמִּי אֹבֵד אָבִי״ — ארמי, אותיות רמאי. היצר אינו מוכר עבירה; הוא מוכר הבטחה: תפרק את המסגרת, תיכנע לתאווה — ושם מחכים החיים האמיתיים | ואז מגיע הבוקר שאחרי ומתברר החשבון: לא אושר ולא עונג. זו אומנותו העתיקה של היצר: לקחת שקר, לעטוף אותו בחלום, ולשכנע את האדם שהחורבן שלו הוא בעצם הדרך אל האושר (יהדות)יוסי אליטוב
שנה לפיגוע בצומת רמות: התלמידים סיימו ש"ס לזכר הרב שנרצח
תלמידי ישיבת 'חדוות התורה' התכנסו למעמד מיוחד • סיימו ש"ס משניות לעילוי נשמת הרב פינטו, שהשאיר מכתבים אישיים לכל תלמיד | "אנחנו במקום ילדיו" (חדשות חרדים)חזקי שטרן
רוכב אופנוע בן 54 נפצע בינוני בתאונה בחיפה
גבר בן 54 נפצע הבוקר באורח בינוני בתאונת אופנוע ברחוב הנפח בחיפה. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 11:48. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים רמב"ם עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
עוצמה יהודית: לא נתמודד עם הציונות הדתית בבחירות
מפלגת עוצמה יהודית הודיעה כי לא תתמודד יחד עם מפלגת הציונות הדתית בבחירות הקרובות לכנסת. לפי ההודעה, ההחלטה היא סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב. המפלגה קראה לראש הממשלה לקדם שתי חלופות: איחוד כלל רסיסי המפלגות הקטנות, או שימוש בשיריונים שקיבל בליכוד למען סמוטריץ', על מנת להבטיח ניצחון הימין והקמת ממשלת ימין.כיכר השבת
נתניהו הזמין את בן גביר וסמוטריץ' לפגישה: "חייבים להתאחד!"; עוצמה יהודית: "לא ננהל מגעים"
ראש הממשלה פרסם הודעה דרמטית בקריאה להצלת גוש הימין • הזימון לפגישות נפרדות מגיע לאחר שהתברר שאין סיכוי לאיחוד עם וינטר | "חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין" | עוצמה יהודית: "לא יתקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא" (פוליטי)יוני גבאי
נתניהו מזמין את סמוטריץ' ובן גביר לפגישה: "להציל את גוש הימין"
ראש הממשלה בנימין נתניהו: "אני מזמין את השר איתמר בן גביר ואת השר בצלאל סמוטריץ׳ לפגישות ביום ראשון. אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין!"
שופטת בג"ץ בהחלטה דרמטית בפרשת הפצ"רית
השופטת דפנה ברק-ארז הקפיאה זמנית את העברת הטיפול בפרשה לפרקליט המדינה עמית איסמן, עד להחלטה אחרת בבקשה לדיון נוסף (משפט)משה כהן