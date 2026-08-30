גבר בן 31 נפגע קשה בנפילה מגובה בקרית גת

מבזקים נוספים
הנה למה החרדים לא מתגייסים: צה"ל גזר את דינם של הלוחמים שסירבו לעלות עם אישה
בעוד החילונים והשמאל תוקפים את החרדים השכם והערב על אי-גיוסם לצה"ל, חיילים שומרי מצוות שכן עשו את זה ונאלצו למסור נפש עבור קיום המצוות נשפטו הערב לעשרה ימים בכלא הצבאי, בגלל שסירבו לעלות עם אשה לנמ"ר (חדשות)קובי ישראל
המשבר הדרמטי שמאיים על המשטר - והעדויות מהשטח: "זה קורה ב-3 לפנות בוקר"
בעיתון ה'ניו יורק טיימס' מתארים אזרחים הממתינים שעות ארוכות לתדלוק בעקבות תקיפות על מתקני אנרגיה ומצור ימי אמריקאי | המשטר חושש מהתפרצות מחאות עממיות, המחסור מעמיק את המצוקה הכלכלית | בארצות הברית מחכים בדיוק לזה - התפרצות עממית נגד המשטר, כזו שתתן אור ירוק לארצות הברית לפעול (בעולם)כיכר השבת
מזעזע: האיראנים רעבים ללחם - זה הפתרון הנורא שהם מצאו
לאיראנים לא נשארו פריטים יקרי ערך כדי להשיג בתמורתם אוכל, הכסף שלהם אינו שווה דבר והתכשיטים המעטים שנותרו בידי האזרחים העניים כבר נמכרו מזמן | הדבר האחרון שנותר להם למכור - וזה מזעזע במיוחד (בעולם)כיכר השבת
גבר בן 30 נפצע בינוני לאחר שנפל מקומה שניה בקריית גת
גבר כבן 30 נפצע במצב בינוני לאחר שנפל מחלון בקומה השניה בשדרות לכיש בקריית גת. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
הסמל החרדי מתאר בשיחה עם 'כיכר': זה מה שקורה בחשמונאים - וכך נראה "אלול"
סמל ג׳, שצפוי להיות בין המפקדים של המתגייסים לחטיבת החשמונאים, בראיון ל״כיכר השבת״ עם מסר למתגייסים החרדים | האם מי שנכנס לחשמונאים כחרדי יוצא גם כחרדי? זה מה שלפחות הוא טוען (חרדים)קובי ישראל
100 קילומטר ב-5 דקות: כך נראה השיגור המרהיב של טלסקופ העל לחלל
טלסקופ החלל 'ננסי גרייס רומן' שוגר בהצלחה מפלורידה • צפוי לסקור מאות מיליוני כוכבים ומיליארדי גלקסיות | המשימה עשויה לפתור את תעלומות החומר האפל והאנרגיה האפלה (בעולם)כיכר השבת
אירוע חמור בירושלים: תא המטען נפתח - ואלו האנשים שהתחבאו בתוכו
שוטרי מחוז ירושלים תפסו ארבעה שוהים בלתי חוקיים פלסטינים שהתחבאו בתוך תא מטען של רכב פרטי. הרכב אותר במחסום חיזמא, חצה את תחומי ירושלים ונעצר בשכונת פסגת זאב | צפו בתיעוד החריג - החשודים נשלפים מתוך תא המטען (בארץ)קובי אטינגר