גבר בן 31 נפגע קשה בנפילה מגובה בקרית גת

סמל ג׳, שצפוי להיות בין המפקדים של המתגייסים לחטיבת החשמונאים, בראיון ל״כיכר השבת״ עם מסר למתגייסים החרדים | האם מי שנכנס לחשמונאים כחרדי יוצא גם כחרדי? זה מה שלפחות הוא טוען (חרדים)

קובי ישראל