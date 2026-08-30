כותרות היום • צפו משטרה צבאית נכנסה לבני ברק - זה נגמר לא טוב | אסון בלב ים • צפו סערת הגיוס בלשכת תל השומר | דרישת החקירה נגד הראשון לציון והזעם בש"ס | סיכול כספי הטרור במעבר המנהרות | משטרה צבאית נכנסה לבני ברק - זה נגמר לא טוב | הטרגדיה המחרידה בניו ג'רזי | אסון בלב ים בקפריסין | וכמו תמיד התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 19:56