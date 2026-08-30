"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
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משטרה צבאית נכנסה לבני ברק - זה נגמר לא טוב | אסון בלב ים • צפו
סערת הגיוס בלשכת תל השומר | דרישת החקירה נגד הראשון לציון והזעם בש"ס | סיכול כספי הטרור במעבר המנהרות | משטרה צבאית נכנסה לבני ברק - זה נגמר לא טוב | הטרגדיה המחרידה בניו ג'רזי | אסון בלב ים בקפריסין | וכמו תמיד התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)
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כיכר השבת |
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