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משטרה צבאית נכנסה לבני ברק - זה נגמר לא טוב | אסון בלב ים • צפו

סערת הגיוס בלשכת תל השומר | דרישת החקירה נגד הראשון לציון והזעם בש"ס | סיכול כספי הטרור במעבר המנהרות | משטרה צבאית נכנסה לבני ברק - זה נגמר לא טוב | הטרגדיה המחרידה בניו ג'רזי | אסון בלב ים בקפריסין |  וכמו תמיד התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

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כיכר השבתבנימין נתניהוצה"לאריה דרעייוסי סרגובסקיהיום בכיכר

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