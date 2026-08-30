דרמה פוליטית חריפה הסתיימה הערב (ראשון) בליכוד, כאשר התוצאות הסופיות של הפריימריז חשפו שינויים משמעותיים בעקבות ספירה חוזרת של קלפיות. במוקד הסערה: המאבק על המקום ה-25 ברשימה - המשוריין למשבצת הנשים - שבו ח"כ אתי עטיה עקפה את השרה גילה גמליאל בצורה דרמטית.

על פי התוצאות הסופיות שפורסמו, עטיה תוצב במקום ה-25 בפריימריז, בעוד גמליאל צנחה למקום ה-35 - מקום שנחשב לא ריאלי להיבחר לכנסת. השינוי הדרמטי בתוצאות הגיע בעקבות ספירה חוזרת שנערכה בקלפיות שונות, כאשר במוקד המחלוקת עמדה קלפי בבאר יעקב שבה התגלו פערים משמעותיים בין הספירה הראשונית לספירה החוזרת.

גמליאל הגיבה בחריפות לתוצאות והודיעה כי הגישה עתירה לבית הדין של הליכוד. "הגשנו עתירה לבית הדין", מסרה השרה. "לא אתן לחיים כץ לגנוב לי את הבחירות בשביל אתי עטיה". התגובה החריפה מגיעה על רקע החשדות שהועלו בסביבתה לאי-סדרים בספירה, במיוחד בקלפי בבאר יעקב שבה התגלה פער של 137 קולות בין הספירות.

שינויים נוספים ברשימה

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מעבר לדרמה במשבצת הנשים, התוצאות הסופיות חשפו שינויים נוספים במקומות הבכירים ברשימת הליכוד. ח"כ סעדה עלה מהמקום ה-11 למקום ה-10 בפריימריז, בעוד ח"כ דודי אמסלם ירד מהמקום ה-10 למקום ה-11.

שינויים נוספים נרשמו במקומות הבאים: ח"כ דוד ביסמוט עלה מהמקום ה-14 למקום ה-13 בפריימריז ויוצב במקום ה-21 ברשימה לכנסת. ח"כ דוד ביטן עלה מהמקום ה-15 למקום ה-14 ויוצב במקום ה-22. לעומת זאת, ח"כ שלמה קרעי ירד שני מקומות - מהמקום ה-13 למקום ה-15 - ויוצב במקום ה-23 ברשימה הסופית. ח"כ ניר ברקת נשאר ללא שינוי במקום ה-24.