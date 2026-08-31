סמוטריץ' מגבה את לוחמי גבעתי שסירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית

סערה בבית ספר בניו יורק: מנהלת מוסד חינוכי הממוקם בסמוך לתעלה מזהמת בברוקלין עוררה את זעמם של ההורים, לאחר שטענה במפגש מקוון כי היא "עסוקה מדי" מכדי לעדכן אותם בזמן על גילוי חומרים רעילים ומסרטנים באוויר כיתות הגן (בעולם)

יוסי נכטיגל