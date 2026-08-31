סמוטריץ' מגבה את לוחמי גבעתי שסירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית

מבזקים נוספים
הבן המז'יניק | כך חגגו בזוטשקא את השמחה הגדולה של האדמו"ר
בחצר הקודש זוטשקא נחגגה בעוז שמחת שבע ברכות המרכזית לרגל נישואי בן זקוניו של האדמו"ר, עב"ג הכלה נכדת הגה"צ אב"ד טשערנוביל אלעד והאדמו"ר מביאלה ישרי לב | במהלך השמחה הגישו בחורי החסידות מנחת ביכורים לאדמו"ר, מאות שעות רצופות שלמדו כהכנה דרבה לקראת השמחה | בסיום השמחה פצח האדמו"ר במחול נלהב עם החתן ובני המשפחה (חסידים)חיים רוזנבוים
בלי בושה: זו הסיבה שבגללה המנהלת לא עדכנה על הרעל במוסד החינוכי
סערה בבית ספר בניו יורק: מנהלת מוסד חינוכי הממוקם בסמוך לתעלה מזהמת בברוקלין עוררה את זעמם של ההורים, לאחר שטענה במפגש מקוון כי היא "עסוקה מדי" מכדי לעדכן אותם בזמן על גילוי חומרים רעילים ומסרטנים באוויר כיתות הגן (בעולם)יוסי נכטיגל
הסבא הגיע מברזיל; שמחת בר המצווה בנדבורנה • תיעוד ענק
בהיכל הטישים הגדול של חסידות נדבורנה נחגגה ברוב שמחה שמחת בר המצווה לנכדו של האדמו"ר, החתן יעקב ישכר בער הורביץ, בן לחתנו הרה"ג רבי יהודה הורביץ, בן הרה"צ רבי יצחק דוד הורביץ אב"ד ראצפרט ברזיל | בשמחה השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים נעלים, מבני המשפחה ותושבי העיר | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)חיים רוזנבוים
כוח ישראלי מיוחד עצר בשכם את פאתח אלאשקר ממפקדי "ערין אלאסוד"
כוח ישראלי מיוחד עצר הלילה בפעולה ליד איצטדיון העירייה בשכם את המבוקש פאתח אלאשקר. אלאשקר שימש כאחד ממפקדי התארגנות הטרור "ערין אלאסוד" וכקצין במנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית.קובי אטינגר
רוכב אופנוע נפצע קשה בתאונה עם משאית בכביש 444
רוכב אופנוע כבן 60 נפצע קשה בתאונה עם משאית בכביש 444 סמוך למחלף ג'לג'וליה. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה בשל חבלות ופציעות בגפיים, והוא פונה לבית חולים במצב קשה ויציב.קובי רוזן
משגרים ונעלמים: איראן חשפה תיעוד מסווג
רקטות פג'ר־5 שעברו הסבה, מוקשים ימיים ויכולת פריסה מהירה: דיווחים ותיעודים מאיראן מצביעים על שיטה שנועדה לאפשר מיקוש ימי בלי לשלוח כלי שיט אל אזור הסכנה (חדשות בעולם)דני שפיץ
המפגש שגרם לכולם לבכות: האם והתינוקת שניצלו בנס פגשו את המצילים
אשה צעירה בהריון מתקדם איבדה הכרה בביתה • כוננים הגיעו במהירות וביצעו פעולות מצילות חיים | כחודשיים אחרי, התקיים מפגש מרגש עם המצילים (חדשות חרדים)חזקי שטרן
מבצע מיוחד בשכם: לוחמי הימ״מ עצרו מבוקש בכיר מ'גוב האריות'
פעילות מבצעית מיוחדת בהכוונה מודיעינית של שב״כ • המבוקש פעל לקידום טרור והוצאת פיגועים | הלוחמים הפתיעו אותו בביתו (צבא וביטחון)ב. ניסני