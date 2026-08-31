מנהלת בית ספר יסודי בברוקלין שבניו יורק עוררת סערה ציבורית נרחבת וזעם רב בקרב הורי תלמידים, לאחר שהודתה במהלך מפגש מקוון כי היא "עסוקה מדי" ולעיתים מפספסת עדכונים קריטיים בנוגע לאיכות האוויר הרעיל במוסד החינוכי. כך דווח בניו יורק פוסט.

בית הספר, הממוקם בסמוך לתעלת גוואנוס המוכרת כאזור מוטה זיהום, סובל בשנים האחרונות מחדירת גזים רעילים למבנים שלו, כולל חומרים מסרטנים. למרות חומרת המצב, המנהלת, המשתכרת למעלה מ-200 אלף דולרים בשנה ומכהנת בתפקידה כעשור, עיכבה שוב ושוב את העברת המכתבים והאזהרות הרשמיות מצד הרשויות להגנת הסביבה לידי ההורים, לעיתים אף במשך שבועות ארוכים.

התקרית המקוממת התרחשה במהלך כינוס חירום בזום, שבו השתתפו כ-80 הורים מודאגים ונציגי רשויות הבריאות ואיכות הסביבה במדינה. כאשר אחד ההורים שאל בצ'אט בצורה ישירה מדוע לקח למנהלת יותר משבוע להעביר להורים מכתב אזהרה רשמי שנשלח אליה, השיבה המנהלת בצורה מעוררת תמהון כי שבוע אכן נראה כזמן רב, אך היא עמוסה מאוד בעבודתה ולכן דברים מסוימים מתפספסים אצלה. תשובה זו הדליקה את חמתם של ההורים, הסובלים מזה שנתיים מחוסר ודאות לגבי בריאות ילדיהם, במיוחד לאור העובדה שהזיהום החמור ביותר נמדד במבנה השלוחה של בית הספר, המאכלס את כיתות הגן וגילאי הקדם-חובה.

לפי הדיווח, במהלך הקיץ האחרון התברר להורים כי פעולות המניעה והטיהור שהחלו עוד בשנת 2024 במבנה הגנים נכשלו כליל. אף על פי שנציגי המדינה ואיכות הסביבה טוענים כי רמות הכימיקלים המסוכנים ירדו לטווח המוגדר "נורמלי" עבור מבנים סגורים, הורי התלמידים ומומחים עצמאיים מסרבים להסתפק בכך ותובעים את פינוי כל האדמה המזוהמת שמתחת למבנה. ההורים קובלים על כך שהנהלת בית הספר נוהגת לשלוח הודעות חשובות דווקא במהלך חופשות וחגים, מתוך כוונה שלטענתם נועדה לצמצם את החשיפה והתגובות של הציבור. חוסר האמון הגיע לממדים כה חריפים, עד שחלק מההורים נאלצו לרכוש מכספם הפרטי מסנני אוויר מתקדמים לכיתות הלימוד, לאחר שהמנהלת אף נמנעה מלהגיע לפגישות עם גורמים שביקשו לתרום ציוד סינון לבית הספר.

בעקבות המחדל המתמשך והיחס המזלזל מצד ההנהלה, לפחות שישה הורים כבר הודיעו רשמית על הוצאת ילדיהם ממוסד הלימודים, שבו לומדים כ-450 תלמידים, ועשרות נוספים שוקלים לעשות זאת בימים אלו לקראת פתיחת שנת הלימודים. במקביל, הורים זועמים החלו להחתים עצומה נרחבת הדורשת את התפטרותה של מושלת מדינת ניו יורק, קאת'י הוקול, בטענה שהממשל כשל לחלוטין בטיפול באירוע ובהגנה על בריאות הילדים. מנגד, רשויות הבריאות ואיכות הסביבה של ניו יורק מסרו כי הן ממשיכות לפעול להגנת התלמידים והצוות, וכי בכוונתן להתקין מערכות אוורור נוספות במבנה לפני תחילת הלימודים. המנהלת ומשרד החינוך העירוני סירבו להגיב לפניות הכתבים.