מבצע מיוחד בשכם: לוחמי הימ״מ עצרו מבוקש בכיר מ'גוב האריות'

בפעילות מבצעית מיוחדת שבוצעה הלילה (בין ראשון לשני) בעיר שכם שבחטיבת שומרון, עצרו לוחמי הימ״מ - היחידה הלאומית ללוחמה בטרור של מדינת ישראל, מבוקש בכיר החשוד במעורבות בפעילות טרור. המעצר בוצע בהכוונה מודיעינית מדויקת של שירות הביטחון הכללי.

המבוקש, בן 37, דרוש למעצר מימי פעילותו בעבר בהתארגנות הטרור 'גוב האריות' בשכם, שסוכלה על ידי כוחות הביטחון בשנת 2022.

על פי הנמסר מגורמי הביטחון, המחבל פעל לאורך התקופה לקידום פעילות טרור משמעותית ולניסיונות להוצאת פיגועים נגד אזרחי מדינת ישראל.

עם קבלת ההכוונה המודיעינית, נערכו לוחמי הימ״מ למעצרו במהלך מורכב. הלוחמים הגיעו בצורה סמויה וחשאית לביתו של המבוקש בעיר שכם והפתיעו אותו. המעצר בוצע ללא תקלות ובמקצועיות מלאה.

המבוקש הועבר להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. מערכת הביטחון מדגישה כי המעצר מהווה חלק מהמאמץ המתמשך לסיכול פעילות טרור ולמניעת פיגועים נגד אזרחי ישראל וכוחות הביטחון.

יצוין כי התארגנות הטרור 'גוב האריות' בשכם סוכלה על ידי כוחות הביטחון בשנת 2022, אך חלק מפעיליה המשיכו לפעול לקידום מתווי טרור. המעצר הנוכחי מצטרף לשורה של מעצרים ופעולות מבצעיות נגד תשתיות הטרור בשומרון.

במערכת הביטחון הבהירו כי אין נפגעים לכוחותינו במהלך הפעילות המבצעית.