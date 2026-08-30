על חשבונכם | טראמפ לסעודיה: תשלמו לבד על המלחמה בחות'ים

ברית ההגנה הימית הרב-לאומית שנערכה בג'דה - צילום: משרד ההגנה של ממלכת ערב הסעודית 10 10 0:00 / 1:19 ברית ההגנה הימית הרב-לאומית שנערכה בג'דה ( צילום: משרד ההגנה של ממלכת ערב הסעודית )

בחודש יולי 2026 חזרו החות'ים להלום באופן ישיר ביעדים סעודיים, כולל מתקני חברת ארמקו ונתיבי השיט בבאב אל-מנדב. מול האיומים לפגוע בשלמותה הטריטוריאלית של הכלכלה הסעודית, פנה מוחמד בן סלמאן (MBS) לוושינגטון בדרישה לגיבוי אמריקאי נחרץ. התגובה של טראמפ לא איחרה לבוא, אך היא הגיעה עם תנאים נוקשים תחת עקרון "אמריקה תחילה".

על פי דיווחי Axios וגורמים אמריקאים, הנשיא דונלד טראמפ אישר לריאד לפעול נגד החות'ים, מה שהוביל לתקיפות סעודיות ממוקדות בחודיידה ובצנעא ולהקמת קואליציה ימית בהובלת סעודיה. אך טראמפ הדגיש שוב ושוב: ארצות הברית לא תוביל את הקמפיין ולא תשלח חיילים לבוץ התימני. המסר ברור – את מחיר הדם והאש הסעודים ישלמו לבד.

צמרת ההגנה והביטחון של סעודיה ( צילום: משרד ההגנה של ממלכת ערב הסעודית )

ארבעה שיקולים מאחורי ההחלטה האמריקאית סירבה למיליארדים: המדינה המוסלמית שלא מוכנה לבגוד בישראל דוד הכהן וב. ניסני | 15:04 אכזריות המשטר: אם לילדים נידונה למוות בתלייה בגלל תיעוד אחד אריה רוזן | 15:02 מאחורי ההחלטה האמריקאית עומדים ארבעה שיקולים מרכזיים. ראשית, כל עוד אין פגיעה ישירה בנכסים או בספינות מלחמה אמריקאיות, אין לוושינגטון עילה פוליטית להוביל מערכה צבאית ישירה. הכתובת היא סעודיה, והיא צריכה לשאת באחריות. שנית, הזיכרון הצורב של המעורבות הסעודית בתימן בין 2015 ל-2022 והמשבר ההומניטרי העצום שנוצר שם עדיין טריים. טראמפ מסרב לגרור את ארה"ב לביצה הזו פעם נוספת. שלישית, הניתוב של נושאות מטוסים וחימושים מדויקים לתימן יחליש את יכולת ההרתעה מול האיום הגרעיני והצבאי הישיר של איראן – עדיפות אסטרטגית גבוהה יותר. רביעית, העיקרון הכלכלי: בעלות ברית עשירות צריכות לשאת בנטל ההגנה של עצמן. ארה"ב תמכור נשק ותספק מודיעין, אך לא תלחם במקומן. זהו ליבת עקרון "אמריקה תחילה" של טראמפ.

הנשיא טראמפ ומוחמד בן סלמאן יורש העצר הסעודי כבר לא? ( צילום: הבית הלבן )

הדילמה הסעודית: להגיב מבלי להיקלע למלחמה ממושכת

עבור ריאד מדובר בדילמה מוכרת: הצורך להדוף את האיום החות'י מבלי להיקלע למלחמה ממושכת ויקרה. המסר הוושינגטוני הבהיר את הגבולות: עידן ההגנה החינמית נגמר, וסעודיה חייבת להוכיח שהיא מסוגלת להגן על עצמה. בחודשים האחרונים רכשה סעודיה מטוסי C-27J Spartan חמושים מאיטליה, צעד שמאותת על רצינות הכוונות.

החות'ים, מצדם, ממשיכים להציג את עצמם כאיום אזורי משמעותי. תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות מראים בידוקים ביטחוניים מחמירים באירועים שבשליטתם, כאשר אנשי הביטחון מחפשים חגורות נפץ ומטענים – אך מאפשרים נשיאת רובים ופגיונות בגלוי, בהתאם למסורת השבטית התימנית.

המציאות החדשה במפרץ הפרסי ברורה: ארצות הברית תמשיך לספק כלים ומודיעין, אך הקרב עצמו יהיה על כתפי בעלות הברית האזוריות. עבור סעודיה, זהו מבחן אמת ליכולתה הצבאית והאסטרטגית – והפעם, היא תצטרך לעמוד בו לבד.