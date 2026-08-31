שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע כי הוא מגבה את לוחמי גבעתי שהתעקשו על זכותם לשרת בצה"ל תוך שמירה על ערכיהם ואמונתם והקפדה על פקודת השילוב הראוי. סמוטריץ' ציין כי הלוחמים זוכים לגיבוי מלא של רבני ומנהלי איגוד ישיבות ההסדר. השר הוסיף: "כמנהיג הציונות הדתית אינני יכול לשבת בחיבוק ידיים ואדרוש מצה"ל תשובות בנושא".

כיכר השבת