מבזקים נוספים
הלם בביתר עילית; הבנש"ק הרה"צ רבי שמשון גולדמן זצ"ל נפטר בפתע פתאום
הלם ואבל כבד בעיר ביתר עילית עם הסתלקותו הפתאומית של הרה"צ רבי שמשון אהרן גולדמן זצ"ל מחשובי דמויות ההוד בעיר | כוחות ההצלה נלחמו על חייו אך נגזרה הגזירה | המנוח ז"ל הוא בנו של אב"ד זוועהיל בני ברק וחתנו של האדמו"ר מקומרנא ארזי הבירה | יריעה מיוחדת לזכרו בהמשך (דיין האמת)חיים רוזנבוים
מול המצלמות: הפוליטיקאי המקושר למשמרות המהפכה קרס - ומת במקום
הפוליטיקאי האיראני המקושר למשמרות המהפכה קרס באמצע נאומו ומת במקום | בתיעוד ניתן לראות את הרגע בו הנואם מפסיק לדבר - ולפתע קורס תחתיו (חדשות)כיכר השבת
שני אחים בני 3 ו-5 אכלו סוכריות קנאביס - ואושפזו בבית החולים
שני אחים, בני 3 ו-5, התקבלו במלר"ד ילדים בשערי צדק כשהם סובלים מסחרחורות, מבלבול, מטשטוש, ומאי יציבות בהליכה | לאחר בדיקה התברר כי אכלו סוכריות שהכילו THC ו-CBD - חומרים פעילים בצמח הקנאביס (בריאות)מישאל לוי
750 כוחות סוס: מבחן המפלצת שיגע את בריטניה
עם מנוע 19 ליטר ומשקל של 55 טון, הכלי הלוחמני יצא למשימה חקלאית יוצאת דופן (חדשות בעולם)דני שפיץ
הסופר ואיש התקשורת שלמה קוק חגג ברית לבנו - כולם היו שם | תיעוד ענק
רבנים, שרים, ח"כים, אנשי עסקים ואנשי תקשורת השתתפו בשמחת הברית לבנו של הסופר ואיש התקשורת שלמה קוק, העורך הראשי של השבועון החרדי "בקהילה" | בסנדקאות כובד הסבא, הגאון רבי מרדכי סויסה, ובברכות כובד הסבא, הפוסק הגאון רבי בן ציון הכהן קוק | וייקרא שמו: אברהם יצחק הכהן קוק | צפו בתיעוד מסכם מהשמחה הגדולה (חרדים)איציק אוחנה
גבר בן 70 נפגע קשה בתאונת דרכים בכביש 3
בשעה 09:52 התרחשה תאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 3 סמוך למרכז שפירא. צוותי מד"א מפנים לבית החולים בריזילי גבר כבן 70 במצב קשה עם חבלת ראש.קובי רוזן
הוא רק בן 15 וכבר נעצר | הסיבה: תקף נהג אוטובוס ופצע אותו בינוני
ויכוח בין נהג לנוסע הסתיים בתקיפה אלימה • הנהג בן 48 פונה לבית החולים במצב בינוני | החשוד, בן 15 בלבד, אותר במהלך הלילה והועבר לחקירה (חרדים)קובי רוזן
מעצר ראש המועצה ובני המשפחה: צפו בתיעוד ראשוני מפשיטת המשטרה
המשטרה פשטה הבוקר בכוחות גדולים על יישוב בדרום הארץ ועצרה 7 חשודים, ביניהם ראש מועצה מכהן ובני משפחתו, בחשד לעבירות שוחד, הטיית מכרזים, מרמה והעסקה פיקטיבית | צפו בתיעוד מהפשיטה (משטרה)קובי רוזן