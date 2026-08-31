הלם ואבל כבד בעיר ביתר עילית עם הסתלקותו הפתאומית של הרה"צ רבי שמשון אהרן גולדמן זצ"ל מחשובי דמויות ההוד בעיר | כוחות ההצלה נלחמו על חייו אך נגזרה הגזירה | המנוח ז"ל הוא בנו של אב"ד זוועהיל בני ברק וחתנו של האדמו"ר מקומרנא ארזי הבירה | יריעה מיוחדת לזכרו בהמשך (דיין האמת)

חיים רוזנבוים