איראן עונה לטראמפ: אם נותקף - נגיב בעוצמה גדולה פי כמה

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הדרמה בפתח תקווה הסתיימה בבני ברק | ומדוע שוב היהודים תמיד אשמים? • צפו
זעקת הרבנים מול כלא 10 וסערת חוק הגיוס בתל השומר | אבל בעולם החסידות: האדמו"ר מביאלא אוסטרובא זצ"ל הסתלק לבית עולמו | הדרמה בפתח תקווה: הילד הנעדר אותר בבני ברק | תופעה מטרידה: גל חסימות פתאומי בוואטסאפ בישראל | וגם: ההאשמה החריגה של ר"מ ספרד, תחזית מזג האוויר והתיעוד הקיצוני מברזיל • צפו 'היום בכיכר'יוסי סרגובסקי
זה מצבו הרפואי של הגבר בן ה-35 שנפל לבאר בעומק עצום באיזור השרון
גבר כבן 35 נפל לבאר בעומק כ-12 מטרים בשטח פתוח מזרחית לקיבוץ יקום • כוחות מד"א והכיבוי ירדו לעומק הבור והעניקו טיפול רפואי | פונה לבי"ח מאיר במצב בינוני (בארץ)קובי רוזן
לאחר שנים שלדיונים ותביעות ב-161 מיליון שקל: כך הסתיים סכסוך מנהרות הכרמל
השופט אריאל צימרמן הכריע בתביעות ההדדיות בין CCEC לשיכון ובינוי ואשטרום, שהסתיימו בסכום זעום לעומת דרישות שני הצדדים (משפט)כיכר השבת
המשטרה הגבירה את האבטחה על יו"ר ועדת הבחירות סולברג • מה עומד מאחורי ההחלטה?
המשטרה הנחתה להגביר את האבטחה על השופט נעם סולברג • ההחלטה התקבלה בשבועיים האחרונים והאבטחה הצמודה החלה בימים האחרונים | על רקע איומים והפגנות נגדו (פוליטי מדיני)יוני גבאי
בלב זירת המתקפות: תיעוד מרהיב מהכנת הדבש לראש השנה | צפו
במחוז מוכה הפגזות בקייב הבירה, בו מרכזים לוגיסטיים סופגים הפצצות כבדות, פס הייצור של צנצנות הדבש ממשיך לעבוד כנגד כל הסיכויים, כדי לספק ערכות מתוקות לרבבות יהודי המדינה המופגזת: "יש קשיים מורכבים, אבל המסורת המתוקה של ראש השנה לא תיעצר" | הצצה (בעולם, יהדות)יוסי נכטיגל
טראמפ מאיים: "נכה בהם קשה" • איראן מזהירה: "נגיב בעוצמה גדולה פי כמה, אין יעד מחוץ לטווח"
הנשיא האמריקני הבהיר היום, כי ארה"ב תגיב בעוצמה לתקיפת כוחותיה בירדן על ידי האיראנים • בתשובה לנשיא, בכיר איראני מזהיר: "נגיב בעוצמה גדולה פי כמה, אין למשמרות המהפכה יעד שהוא מחוץ לטווח הפגיעה" | חילופי המהלומות (חדשות בעולם)יוסי נכטיגל
לקראת שיא היסטורי בנוסעים לחו"ל בחגי תשרי: מעל 3 מיליון צפויים לעבור במעברים
בנתב"ג צפויים לעבור בחגי תשרי כ-2.5 מיליון נוסעים • במעברי הגבול היבשתיים צפויים לעבור עוד חצי מיליון נוסעים נוספים | כל הפרטים על ההיערכות מיוחדת לחגי תשרי (תעופה)איציק אברהם
טראמפ: יותר מ-100 אלף איראנים נהרגו במהומות — יש להעמיד אחראים לדין
נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ טען כי יותר מ-100 אלף בני אדם כבר נהרגו בחיסול מפגינים באיראן. טראמפ קרא להעמיד את האחראים לדין על פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות.כיכר השבת