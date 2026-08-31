גבר בן 80 במצב אנוש לאחר שנמשה מהמים בחוף הסלע בבת ים

במחוז מוכה הפגזות בקייב הבירה, בו מרכזים לוגיסטיים סופגים הפצצות כבדות, פס הייצור של צנצנות הדבש ממשיך לעבוד כנגד כל הסיכויים, כדי לספק ערכות מתוקות לרבבות יהודי המדינה המופגזת: "יש קשיים מורכבים, אבל המסורת המתוקה של ראש השנה לא תיעצר" | הצצה (בעולם, יהדות)

יוסי נכטיגל