פרופסור עדה יונת, חתנת פרס נובל לכימיה, הלכה לעולמה

מבזקים נוספים
אחרי ההודעה של השר כ"ץ, צה"ל מעדכן: דדו בר כליפא הוא מפקד פיקוד המרכז הבא
שר הביטחון אישר את המלצת הרמטכ"ל למינוי אלוף דדו בר כליפא למפקד פיקוד המרכז • המינוי ייכנס לתוקף ב-2027 בהתאם להערכת המצב המבצעית | דיון איוש מקיף במטכ"ל (צבא וביטחון)כיכר השבת
היווה איום מיידי: צה"ל חיסל מפקד אספקה בכיר בחמאס; זה מה שהוא ניהל - והתיעוד
עמר מוחמד רושדי סראג חוסל במרחב צברה • ניהל אספקת אמצעי לחימה למחבלי חמאס בעיר עזה | התקיפה בוצעה להסרת איום מיידי (צבא וביטחון)כיכר השבת
"בית חולים ציבורי לא יהפוך למרכז הכשרה לאויב": הח"כית מ'עוצמה' נגד 'איכילוב'
ח"כ לימור סון הר-מלך פנתה לשר הבריאות ולמנהל איכילוב בדרישה לעצור תוכנית להכשרת 47 אנשי צוות רפואי מאוניברסיטת א-נג'אח • התוכנית ממומנת בתרומה של 550 אלף דולר ממשפחת עמנואל | "משאבי מערכת הבריאות הישראלית אינם מרכז ההכשרה של הרש"פ" (בריאות)בני סולומון
רוכב אופניים חשמליים נפצע קל בתאונה עם רכב בחולון
רוכב אופניים חשמליים כבן 50 נפצע באורח קל בתאונת דרכים עם רכב ברחוב גסי כהן פינת אהרונוביץ בחולון. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
רוכב אופנוע בן 21 נפגע בינוני בתאונה בנצרת
תאונת דרכים בין אופנוע לרכב התרחשה היום (שעה 16:01) בנצרת. צוותי מד"א מעניקים טיפול ומפנים לבית החולים האיטלקי צעיר בן 21 במצב בינוני עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
לראשונה בחייו; גאב"ד יבניאל עטה בגדי לבן כמנהג האדמו"רים
אדמו"רים, רבנים והמוני חסידים נהרו להשתתף בשמחת החתונה לנכד הגה"צ סיני מאיר פרנקל, גאב"ד יבניאל מבוטשאן, בן לבנו הרה"ג ר' יחזקאל משה פרנקל, חתן האדמו"ר מאשלג, עב"ג בת האדמו"ר מבאסטאן ביתר, חתן גאב"ד גרוסוורדיין| אפיזודה מרגשת נרשמה כאשר הסבא, גאב"ד יבניאל, עטה לראשונה בחייו בגדי לבן כמנהג האדמו"רים | מעמד ה'מצווה טאנץ' נמשך עד אור הבוקר (חסידים)חיים רוזנבוים
פריצת דרך בפרשת החדרת החומרים במוצרי תינוקות: חשוד בן 40 נעצר
תושב הדרום בשנות ה-40 נעצר בחשד שהחדיר חומרי הרדמה למוצרי פרינוק • חוקרי יל"פ השיגו פריצת דרך לאחר חודשיים של חקירה | מחר יובא החשוד לבית המשפט להארכת מעצר (בארץ)בני סולומון
הצצה לחדרים | הרבי מקרעטשניף נכנס לעקוב מקרוב אחר מיטות הבחורים בפנימייה
לרגל פתיחת זמן הלימודים התקיים מעמד מרגש בהיכל ישיבת "תורת ישראל" של חסידי קרעטשניף קרית גת | נשיא הישיבה, האדמו"ר סייר באגף הפנימייה החדש שנבנה בעקבות הגידול במספר התלמידים, קבע מזוזה וערך מעמד 'לחיים' בהיכל הישיבה | התלמידים עברו לקבל את ברכת השנה |סיקור ותיעוד (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים