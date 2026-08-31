כוחות צה"ל תקפו מוקדם יותר היום (שני) במרחב צברה שבעיר עזה, וחיסלו את המחבל עמר מוחמד רושדי סראג, מפקד בפלוגת האספקה והתחזוקה של העיר עזה בארגון הטרור חמאס. על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבל ניהל את אספקת אמצעי הלחימה למחבלי חמאס בעיר עזה במסגרת תפקידו הבכיר.

בפעולה המבצעית המדויקת שבוצעה בהכוונה מודיעינית, הותקף גם מחבל נוסף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. שני המחבלים זוהו כמהווים איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים במרחב, ולכן הוחלט על חיסולם בתקיפה מהאוויר.

קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש

מהחקירה המודיעינית עולה כי המחבלים שחוסלו קידמו בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, תוך שהם פועלים באופן שיטתי לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס. הפעילות המתמשכת שלהם כללה הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש המוסכמת.

בפיקוד הדרום הבהירו כי התקיפה בוצעה כיעד מבצעי מובהק להסרת איום ישיר ומוחשי. "המחבלים היוו איום מיידי על כוחות צה"ל ועל אזרחי ישראל", נמסר מגורמי הביטחון. "פעילותם המתמשכת והפרות הפסקת האש השיטתיות שביצעו הפכו אותם ליעדים בעדיפות גבוהה לחיסול".

שורת חיסולים בשבועות האחרונים

החיסול מצטרף לשורה של פעולות ממוקדות שביצע צה"ל בימים האחרונים נגד מחבלי חמאס ברצועת עזה. רק בשבוע האחרון חיסל צה"ל את חאזם מוסא ורזק אבו שחמה, שני מחבלי נוח'בה בכירים שפשטו למחנה רעים בטבח ה-7 באוקטובר, כאשר אחד מהם שימש כשומר ראש של רב המרצחים יחיא סינוואר.

בנוסף, חוסלו בצפון הרצועה האני עבד אלחי פחרי מזלום, מפקד פלגת נוח'בה, וחסן זידאן חסן דירי, צלף מרכזי בזרוע הצבאית של חמאס, ששניהם קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש באופן שיטתי.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על הלוחמים ועל אזרחי מדינת ישראל.