דדו בר כליפא ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, אישר היום (שני) את המלצת ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר, למינוי אלוף דדו בר כליפא למפקד פיקוד המרכז. המינוי, שפורסם על ידי דובר צה"ל, ייכנס לתוקף בשנת 2027, בהתאם להערכת המצב המבצעית.

בר כליפא, המכהן כיום כראש אגף כוח אדם, צפוי להחליף את האלוף אבי בלוט בתפקיד המפתח. המינוי מגיע לאחר תקופה סוערת בה התעורר ויכוח ציבורי סביב מפקד פיקוד המרכז הנוכחי, כאשר שר הביטחון הודיע בעבר בריאיון טלוויזיה על כוונתו למנות את בר כליפא לתפקיד - דבר שעורר סערה גדולה.

שר הביטחון ישראל כץ ( צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90 )

דיון איוש מקיף במטכ"ל המוסד תכנן פלישה קרקעית לאיראן – וושינגטון עצרה הכל דוד הכהן וב. ניסני | 13:18 במקביל למינוי בר כליפא, התקיים היום דיון איוש מקיף בראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר. בדיון נקבעו עשרות מינויים בכירים בצה"ל, כאשר כלל המינויים מותנים באישור שר הביטחון. בין המינויים הבולטים: תת-אלוף ר' ימונה למפקד מערך המבצעים המיוחדים באמ"ן, תת-אלוף חי כפיר מגנאזי ימונה לראש מטה אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, ואלוף-משנה אלעד בננו צייון ימונה לראש חטיבת הלוגיסטיקה באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ויועלה לדרגת תת-אלוף. בנוסף, נקבעו מינויים למפקדי עוצבות וחטיבות: אלוף-משנה יונתן מאיר ימונה למפקד עוצבת סער מגולן (7), אלוף-משנה טל אלקובי ימונה למפקד עוצבת הברק (188), ואלוף-משנה אפרת קיקוב תמונה למפקדת חטיבת האש 282. מינויים בחטיבות החי"ר בחטיבות החי"ר נקבעו מינויים חדשים למפקדים: אלוף-משנה בר בשן ימונה למפקד חטיבת גבעתי (84), אלוף-משנה איתן גלעד ימונה למפקד חטיבת הנח"ל (933), אלוף-משנה רן פרידמן ימונה למפקד חטיבת הצנחנים (35), ואלוף-משנה שמעון סיסו ימונה למפקד חטיבת הקומנדו (89). כמו כן, אלוף-משנה ניר איפרגן ימונה למפקד חטיבת כפיר (900), ואלוף-משנה ניב דאובה ימונה למפקד עוצבת בני-אור (460). במקביל, נקבעו מינויים בחיל הים: אלוף-משנה ע' ימונה למפקד שייטת 13, אלוף-משנה ב' ימונה למפקד שייטת הצוללות (שייטת 7), ואלוף-משנה ו' ימונה למפקד שייטת ספינות הטילים (שייטת 3).

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, בבסיס פלמחים ( צילום: דובר צה"ל )

מינויים נוספים ולימודים

בתחום ההכשרה והחינוך, אלוף-משנה דניאל קרויזמן ימונה למפקד בית הספר לתותחנים (ביסל"ת), ואלוף-משנה אדנירם שרעבי ימונה למפקד בית הספר להנדסה צבאית (בהל"צ). בנוסף, אלוף-משנה אסף שלמה גבאי ימונה למפקד קורס פיקוד ומטה 'אפק' במכללות הצבאיות.

בפיקודים האזוריים, אלוף-משנה ענאן פארס ימונה לקצין אג"ם פיקוד הדרום, ואלוף-משנה דביר אברהם דיאמונד ימונה לקצין אג"ם פיקוד הצפון. במקביל, נקבעו מינויים במטכ"ל: אלוף-משנה ע' ימונה לראש מחלקת תכנון מבצעי באגף המבצעים, ואלוף-משנה י' ימונה לראש מחלקת התכנון באגף התכנון.

כמו כן, סוכמו ללימודים קצינים בכירים רבים, ביניהם תת-אלוף י', אלוף-משנה נתנאל שמכה, אלוף-משנה גלעד שריקי, אלוף-משנה עידן ברנשטיין ועוד. המינויים משקפים את המשך התחדשות הצמרת הצבאית בתקופה מורכבת מבחינה מבצעית.