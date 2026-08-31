אסון בעיר התורה: השכנים הריחו ריח חריף - זו הזוועה שהתגלתה

הגנרל מחמד רזא נקדי ממשמרות המהפכה האיראניות טען בראיון כי למעלה מ-90% ממלאי הטילים של איראן עדיין קיים, וכי קצב הייצור עולה על קצב הצריכה. לדבריו, "ציפינו לניצחון אבל לא שהוא יגיע בקלות כזאת", והוסיף כי עד כה לא הופעלו כל היכולות האיראניות. נקדי גם איים על ישראלים שהגיעו ממדינות אחרות: "עליהם לשוב במהירות למדינות שמהן באו, אחרת לא ינהגו בהם לפי מידת הרחמים".

קובי אטינגר