ח"כ מיקי לוי מיש עתיד הודיע כי לא יתמודד ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. "יצאתי ממש עכשיו מביתו של יאיר, לאחר פגישה אישית ומרגשת בינינו. סיכמנו כי לא אהיה ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה" אמר לוי. יאיר לפיד ביקש ממנו לכהן כאב בית הדין של המפלגה, ולוי הסכים.

כיכר השבת