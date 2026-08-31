גבר בן 29 נפגע בינוני בתאונה בכביש 6 סמוך למחלף בן שמן

מבזקים נוספים
גבר בן 20 נפצע בינוני באירוע אלימות בבסמת טבעון
גבר כבן 20 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות בבסמת טבעון. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן
מארה"ב לבני ברק; האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בביקור הוד בבני ברק • תיעוד ענק
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי השוהה בימים אלו בארה"ק, הגיע היום (שני) לביקור הוד בעיר התורה והחסידות בני ברק | האדמו"ר מסר שיחת הכנה לפני בחורי החסידות בהיכל ביהמ"ד נדבורנה, ובהמשך, לאחר שפקד קברי אבותיו הק', הגיע אל היכל ביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ, שם נשא מדברות קדשו לפני אלפי החסידים לקראת ראש השנה | בסיום השיחה עברו אלפים להתברך (חסידים)חיים רוזנבוים
שרה נתניהו ברמיזה חמורה נגד יאיר גולן: "היה לבוש ומוכן ביום הטבח"
שרה נתניהו רמזה שיאיר גולן ידע על הטבח ב-7 באוקטובר לפני ראש הממשלה | מפלגת הדמוקרטים הגיבה בגינוי חריף לדבריה (בארץ)משה בשן
ח"כ מיקי לוי מודיע שלא יתמודד בבחירות הבאות
ח"כ מיקי לוי מיש עתיד הודיע כי לא יתמודד ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. "יצאתי ממש עכשיו מביתו של יאיר, לאחר פגישה אישית ומרגשת בינינו. סיכמנו כי לא אהיה ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה" אמר לוי. יאיר לפיד ביקש ממנו לכהן כאב בית הדין של המפלגה, ולוי הסכים.כיכר השבת
אין עתיד: גל עזיבות מטלטל את מפלגתו של יאיר לפיד לקראת הבחירות
גל העזיבות ב'יש עתיד' נמשך לקראת הבחירות: מיקי לוי הודיע שלא ייכלל ברשימה לכנסת הבאה | "אין בי כעס ואין בי מרירות", כתב בין השאר | הרקע למשבר במפלגתו של יאיר לפיד לקראת בחירות 2026 (בעולם)משה בשן
ח"כ מיקי לוי הודיע כי הוא פורש מרשימת יש עתיד לכנסת
ח״כ מיקי לוי הודיע לחברי המפלגה כי סיכם עם יאיר לפיד שלא ייכלל ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה. לוי יישאר במפלגה ויכהן כאב בית הדין שלה, וכן הודיע כי ימשיך לפעול למען המפלגה במערכת הבחירות הקרובה.קובי ישראל
רוכב אופנוע בן 18 נפצע קשה בתאונה בצומת כרכור
צעיר כבן 18 נפצע קשה בתאונת דרכים בין רכב לאופנוע בצומת כרכור שבפרדס חנה כרכור. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לבית החולים. בנוסף, אישה כבת 35 נפצעה קל באותה תאונה ופונתה אף היא לבית החולים.קובי רוזן
צעיר בן 18 נפגע קשה בתאונה בין אופנוע לרכב בכביש 65
בשעה 21:12 התרחשה תאונת דרכים בין אופנוע לרכב בכביש 65 סמוך לצומת כרכור. צוותי מד"א מעניקים טיפול ומפנים לבית החולים הלל יפה צעיר בן 18 במצב קשה, בהכרה, עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן