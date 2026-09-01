חשבו שזה חתול: בת 6 חולצה מהבוץ אחרי יומיים

מבזקים נוספים
תסתלקו מכאן: המרדף מהשמיים אחרי אנשים מסוכנים
הם ישבו ושתו – ואז קול מהשמיים הורה להם לעזוב: המשטרה הטורקית עוברת לאכיפה אקטיבית בשלט רחוק (חדשות בעולם)דני שפיץ
טראמפ על איראן: "מדינה כושלת, אבל זה לא אומר שלא נכה בה"
הנשיא טראמפ נשאל במסיבת עיתונאים בבית הלבן האם חידוש התקיפות באיראן יהיה מערכה מוגבלת או מלחמה מלאה, וכיצד יגיב לתקיפות האיראניות לעבר ירדן. טראמפ השיב: "איראן היא מדינה כושלת... זה לא אומר שלא נכה בה. נראה מה יקרה". ארה"ב לא תקפה הלילה באיראן למרות הצהרות קודמות של טראמפ כי ארה"ב תכה באיראן בעוצמה.קובי אטינגר
"זוחלים ורועדים!" | גדולי הדור נגד 'אירועי סליחות מוזיקליים' ודורשים מהרשויות "שלא לתמוך או לממן"
מנהיגי הציבור הליטאי בראשות ראש הישיבה הגר"ד לנדו וראש הישיבה הגרמ"ה הירש, יוצאים במכתב נוקב נגד תופעת מופעי הסליחות המוזיקליים: "מנוגד לכל מעלת ימי הסליחות שתיקנו חז"ל" • קוראים לרשויות: "לא לתמוך ולא לממן" (חדשות, חרדים)חזקי שטרן
מאחורי ההמלצה לאבטח את איזנקוט | המשטרה העלתה את רמת הסיכון עליו
המשטרה העלתה את רמת הסיכון על יו"ר ישר לרמה 4 מתוך 6 • המפכ"ל דני לוי המליץ לאבטח באופן מיידי ובאופן חמוש (פוליטי מדיני)דוד הכהן
"זה הרבה יותר משטויות"; מנכ"ל ש"ס חיים ביטון שם סוף לשמועות | צפו
ברקע השמועות כי לא יתמודד לכנסת הבאה, חבר הכנסת חיים ביטון מבהיר באולפן 'כיכר השבת' כי מדובר בשמועות שקריות שמפיצים בעלי אינטרס: "אני לא יודע על משהו אחר, מועצת חכמי התורה מחליטה" | הריאיון המלא, הערב (חרדים)ישי כהן
שר ההגנה הגסת' יהיה המועמד לנשיאות ארה"ב? זו התגובה של דונלד טראמפ
הנשיא האמריקני התייחס לדיווחים על שר המלחמה כמועמד פוטנציאלי • "מוקדם מאוד לדבר על זה, קודם צריך לעבור את בחירות האמצע" (בעולם)כיכר השבת
יאיר גולן מגיב בחריפות לרמזים של שרה נתניהו ומבטיח שרה"מ ייתן את הדין
תגובה חריפה של יו"ר 'הדמוקרטים' יאיר גולן לרמזים של שרה נתניהו כי גולן ידע על מתקפת ה-7 באוקטובר לפני ראש הממשלה; גולן דחה את ההאשמות, הזכיר את אזהרות מערכת הביטחון שנתניהו זלזל בהן, והבטיח כי נתניהו ייתן את הדין על מחדל ההפקרות (פוליטי)יוני גבאי
קיץ ממשיך להכביד: עלייה בטמפרטורות ועומסי חום כבדים עד רביעי
גל החום הנוכחי יגיע לשיאו במהלך יום רביעי עם עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר באזורי ההר ובפנים הארץ; ביום חמישי צפויה הקלה קלה בלבד, אך מפות מזג האוויר מראות כי עומסי החום יוסיפו להיות כבדים וגבוהים מהרגיל לעונה | התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת