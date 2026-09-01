מדי שבת בעיר אחרת | הרבי הנודד הגיע לחזק את מודיעין עילית

חצי שנה עברה מאז אותו בוקר של יום שבת בו חוסל אויבו הגדול ביותר של העם היהודי בעידן המודרני, המנהיג העליון עלי חמינאי | בנו, מוג'תבא שהיה נוכח בזמן התקיפה, נפצע קשות לפי הדיווחים אולם הוכתר לכהן כמנהיג העליון תחת אביו | היכן הוא מתחבא - בהנחה שהוא בחיים - ומי המרוויחים הגדולים מהיעלמותו? (סקירה)

מאיר חזן