צונאמי סיני: 7 מיליון מכוניות מוחקות את הענקיות העולמיות

רכב קרוס-אובר מתוצרת צ'רי מוטורס / צילום: יח''צ ( צילום: יח"צ | גלובס )

בשקט, מתחת לרדאר של רוב הצופים, סין ביצעה מהפכה שמשנה לחלוטין את מפת התחבורה העולמית. תעשיית הרכב הסינית, שעד לפני שנים ספורות נתפסה כמייצרת מוצרים זולים ופחות איכוtiים, הפכה לכוח דומיננטי שמאיים על ההגמוניה ארוכת השנים של ענקיות הרכב המערביות והיפניות.

הנתונים מדברים בעד עצמם: ייצוא המכוניות מסין זינק בקפיצת ענק מלמעלה מ-970 אלף יחידות לכדי יותר מ-7 מיליון יחידות. רק בשבעת החודשים הראשונים של השנה הנוכחית נרשמו מעל 6.14 מיליון משלוחים – עלייה פנומנלית של כמעט 67 אחוזים. נקודת המפנה ההיסטורית הגיעה כאשר ייצוא הרכבים החודשי חצה לראשונה את רף מיליון היחידות. מה שמעניין במיוחד: הרכבים החשמליים החדשים לבדם מהווים כיום למעלה מחצי מסך הייצוא הסיני, מה שממחיש את המעבר המהיר לעידן החשמלי.

ה-SUV החשמלי ET5 של SKYWELL / צילום: יח''צ ( צילום: יח''צ | גלובס )

אירופה נכנעת לפלישה הסינית

המהפכה הזו אינה רק עניין של מספרים מרשימים בדוחות. בשטח, השינוי מורגש היטב: באירופה, היצרניות הסיניות השיגו הישג חסר תקדים כשעקפו לראשונה את כל המתחרות המקומיות והיפניות ברישומי הרכבים החדשים.

זהו שינוי דרמטי בשוק שבו במשך עשרות שנים שלטו מותגים גרמניים, צרפתיים ויפניים. הצרכנים האירופאים, שנחשבו תמיד לקפדנים ביותר בכל הנוגע לאיכות ולביצועים, מגלים כעת שהרכבים הסיניים מציעים תמורה מצוינת למחיר, טכנולוגיה מתקדמת ועיצוב מודרני.

דפוס הצמיחה החדש של הסינים מבוסס על אסטרטגיה חכמה: במקום לייצא רק מסין, הם מקימים מפעלי ייצור מקומיים בשווקים המרכזיים. כך, למשל, בדרום אמריקה ברזיל הפכה למעוז מרכזי עם ייצור מקומי שחצה את רף מאה אלף הרכבים במפעל BYD בלבד.

שיתופי פעולה בעולם הרכב ( צילום: א.ל )

המערב מתקשה להגיב

בעוד שהיצרניות המערביות והיפניות עדיין מנסות להבין מה פגע בהן, הסינים ממשיכים לדהור קדימה. כל שוק שהם כובשים מחזק את השוק הבא – הניסיון שנצבר בייצור המקומי בברזיל, למשל, מועבר למפעלים חדשים באירופה ובמקסיקו.

התגובה המערבית מגיעה באיחור ניכר. יצרניות כמו פולקסווגן, רנו וג'נרל מוטורס מנסות כעת לפתח דגמים חשמליים במחירים תחרותיים, אך הן מגלות שהסינים כבר הקדימו אותן בשנים. הטכנולוגיה הסינית בתחום הסוללות, מערכות הניהול האלקטרוניות והייצור המסיבי מאפשרת להם להציע מחירים שהמערב מתקשה להתחרות בהם.

המשמעות של המהפכה הזו חורגת הרבה מעבר לתעשיית הרכב עצמה. מדובר בשינוי גיאופוליטי משמעותי: סין הופכת למעצמה טכנולוגית שמובילה את המעבר לעידן החשמלי, בעוד שהמערב נאלץ לרוץ אחריה ולנסות לצמצם את הפער.

השאלה שעולה כעת היא האם המגמה הזו תימשך, או שמא היצרניות המערביות יצליחו להתאושש ולהשיב את הכתר. אך הנתונים מראים שהסינים לא מתכוונים להאט: ההשקעות בפיתוח, בייצור ובשיווק ממשיכות לזרום, והם כבר מכוונים ליעדים חדשים באפריקה, במזרח התיכון ובדרום מזרח אסיה.